Hišni pripor za starša, ki sta se spravila na sinovo učiteljico

Italijanski karabinjerji so v kraju Segni južno od Rima prijeli 44-letnega moškega in štiri leta starejšo žensko, ki naj bi dlje časa nadlegovala učiteljico svojega sina. Sodišče je za oba odredilo hišni pripor ter izreklo prepoved približevanja. Učiteljici se tako ne smeta približati na več kot 500 metrov, prav tako ne smeta na noben način poskušati priti v stik z njo.

Učiteljica ju je prijavila 20. decembra lani, potem ko ji je ženska sledila do šole in ji tam grozila s palico. A to je bil le višek tri leta trajajočih pritiskov staršev, ki so jo krivili zaradi slabega šolskega uspeha svojega sina. Vse se je namreč začelo že januarja 2022, poročajo italijanski mediji, stopnjevalo pa v zadnjih mesecih, ko sta nezadovoljna starša postajala vse bolj agresivna.

Sredi oktobra je tako mama nenapovedano "vdrla" v šolo in zahtevala sestanek z učiteljico, nato pa jo verbalno napadla. Očitala ji je, da njenega sina preveč ošteva. Istega dne ji je nato oče sledil do doma in ji tudi on grozil.

Učiteljica trdi, da je zaradi agresivnega para živela v stanju nenehne tesnobe, ker se je bala za svojo varnost, pa je celo spremenila navade. Sama skoraj ni več zapuščala stanovanja, sodelavce pa je prosila, naj jo spremljajo domov. Ob izteku lanskega leta pa se je zadevi odločila narediti konec, šla je na postajo karabinjerjev in starša učenca prijavila.

Koliko je otrok star in katero šolo obiskuje, italijanski mediji ne poročajo, prav tako ne pišejo o tem, ali je bila učiteljica morda njegova razredničarka.