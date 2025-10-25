Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Hišo in sina polil z bencinom in prižgal ogenj

Glina, 25. 10. 2025 14.55 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Naselje Glina v osrednjem delu Hrvaške pretresa požar v stanovanjski hiši, v katerem je 25-letnik utrpel hude opekline. Ogenj je zanetil njegov 58-letni oče, ki je z bencinom najprej polil sobo, nato še sina. Tragedijo je preprečila mama.

58-letnika so aretirali na kraju. (fotografija je arhivska)
58-letnika so aretirali na kraju. (fotografija je arhivska) FOTO: AP

58-letnik je sobo v hiši in sina polil z bencinom, nato zažgal krpo in zanetil požar. Ogenj se je hitro razširil po hiši, plameni pa so zajeli tudi 25-letnika. 

Pred najhujšim ga je rešila mama, žena osumljenca, ki je sina odnesla iz hiše. Na kraj so prišli policisti, ki so 58-letnika aretirali in ugotovili, da je pod vplivom alkohola. 

Po ogledu kraja zločina in končani kriminalistični preiskavi mu očitajo štiri kazniva dejanja – poskus umora, ogrožanje življenja in premoženja, nasilje v družini in grožnje, saj naj bi s požigom hiše grozil že dva dni prej. 

25-letnik s hudimi opeklinami okreva v Splošni bolnišnici v Sisku. 

poskus umora požig bencin hude opekline Hrvaška
Naslednji članek

ZDA bodo preiskovale kitajsko vlado

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306