Hišo in sina polil z bencinom in prižgal ogenj

58-letnik je sobo v hiši in sina polil z bencinom, nato zažgal krpo in zanetil požar. Ogenj se je hitro razširil po hiši, plameni pa so zajeli tudi 25-letnika.

Pred najhujšim ga je rešila mama, žena osumljenca, ki je sina odnesla iz hiše. Na kraj so prišli policisti, ki so 58-letnika aretirali in ugotovili, da je pod vplivom alkohola.

Po ogledu kraja zločina in končani kriminalistični preiskavi mu očitajo štiri kazniva dejanja – poskus umora, ogrožanje življenja in premoženja, nasilje v družini in grožnje, saj naj bi s požigom hiše grozil že dva dni prej.

25-letnik s hudimi opeklinami okreva v Splošni bolnišnici v Sisku.