Tujina

Hišo, ki je nastradala med vdorom ruskih dronov, zadela poljska raketa

18. 09. 2025 20.10

M.V.
106

Tomasz Siemoniak, poljski minister in koordinator varnostnih služb je potrdil, da je bila raketa, ki jo je izstrelilo poljsko vojaško letalo, da bi sestrelilo ruski brezpilotni letalnik, verjetno kriva za škodo na stanovanjski hiši v vasi Wyryki na vzhodu Poljske.

Škoda, ki je nastala med vdorom ruskih dronov na hiši v vasi Wyryki.
Škoda, ki je nastala med vdorom ruskih dronov na hiši v vasi Wyryki. FOTO: Profimedia

Po večjem vdoru ruskih brezpilotnikov v poljski zračni prostor, je poljska vojska, s pomočjo zveze Nato, sprožila vojaško akcijo in sestrelila več dronov Gerbera. Gre za t.i. vabe, ki opravljajo tudi funkcijo izvidniških dronov in niso oboroženi z bojno glavo. 

Med akcijo je nastala gmotna škoda, največja na hiši v vasi Wyryki, ki naj bi jo po prvih poročilih zadel ruski dron. Sedaj se je izkazala, da temu verjetno ni bilo tako. V intervjuju za zasebno radiotelevizijo TVN 24  je minister Tomasz Siemoniak komentiral nedavno poročilo časopisa Rzeczpospolita, ki je s sklicevanjem na anonimne vire znotraj varnostnih struktur države poročal, da hiše v Wyrykih ni poškodoval padajoči brezpilotni letalnik, temveč zablodela raketa, ki jo je izstrelilo poljsko letalo F-16.

"Vse kaže, da je šlo za raketo, ki jo je izstrelilo naše letalo v obrambo Poljske ...," je dejal Siemoniak in dodal, da kmalu podali uradno izjavo.

Minister je tudi zagotovil, da bo vojska krila stroške, povezane s škodo, ki jo je povzročila na nepremičnini.

poljska rusija droni f-16 raketa hiša
KOMENTARJI (106)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1536341
18. 09. 2025 21.57
Koliko laži bomo še doživeli v tej vojni?
ODGOVORI
0 0
misko5lin
18. 09. 2025 21.57
+1
Slab pilot zgrešil dron in zadel hišo. Keri lol... Pa še tisti, ki mu dopustijo leteti v tako dragem letalu...
ODGOVORI
1 0
anatomija
18. 09. 2025 21.56
-2
Rus Molotov je bil eden redkih , ki je podpisal sodelovanje z nacisti in še po vojni opravljal visoke funkcije v Ruski politiki. Bandera , ki ga Rusi obtožujejo pa je bil zaprt v nacističnih zaporih in taboriščih , ker je odklonil sodelovanje z nacisti. Rusi ga obtožujejo nacizma , da bi za njim skrili Ruski podpis pogodbe z nacisti in sodelovanja in podporo v nacističnih grozodejstvih
ODGOVORI
0 2
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 21.55
-1
nekateri vemo, da je v desnih, belih, blagoslovljenih evropejcih moč, se ne umaknemo....desničarji so se žrtvovali, delali, v vojnah držali linijo...borili. hudi desničarji so vedno tud zmagali vojne. Sploh ko so imeli šefe, ki so še znali uporabljati glavo. Levi VIRUS pa je podpiral požiganje, posliljevanje, krajo WC školjk in podobno....neke te stvari se dogajajo tudi v Ukrajini, kjer orientalci kažejo svoj pravi obraz in zakaj Evropa potrebuje ZID in Lampeduzo, oblečeno v britvice in žico
ODGOVORI
0 1
bc123456
18. 09. 2025 21.49
+2
BLAMAŽA EU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
18. 09. 2025 21.47
+0
Že ves čas govorim da našo varnost ogroža Nato, ne Rusi. Čim prej ven iz Nata, da ne bo tudi vase hiše podrla Nato raketa.
ODGOVORI
5 5
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 21.51
-2
prpica se spet oglaša, ti bi bil na fronti kot kak iz Burkine Faso! pavliha, pa še mal kako skret školko pihnu dol
ODGOVORI
0 2
Observatore kita
18. 09. 2025 21.53
Ti ne govoriš ampak bluziš
ODGOVORI
0 0
Minifa
18. 09. 2025 21.41
+9
Umazane gre Poljakov, Ukrajincev in BRUSLJA SO TAKO PREDVIDLJIVE, DA ŠE V TA CIRKUS OTROCI NE VERJAMEJO, PTIČI PA ČIVKAJO SPET IN SPET UMAZANE IGRE UKRAJINE.
ODGOVORI
14 5
Slovenska pomlad
18. 09. 2025 21.41
+12
Ampak krivi so Rusi....meni so iz starega pralnega stroja vzeli čip in ga vgradili v sonične rakete.
ODGOVORI
15 3
Veščec
18. 09. 2025 21.41
+5
Nevem kam se bo to obrnilo,če poljaki toučejo po svojih.
ODGOVORI
7 2
Rainbow warrior
18. 09. 2025 21.37
+14
Torej so hišo uničili Poljaki, ne Rusi tako kot so povedali na začetku. Spet zavajanje, že videno.
ODGOVORI
17 3
Observatore kita
18. 09. 2025 21.54
-1
A zdaj pa nisi srečen ko so povedali da so oni krivi marsovc
ODGOVORI
0 1
kladivo
18. 09. 2025 21.35
+12
Je pa glede vojne v ukraini se en clanek ki ga ni mogoce komentirati je pa zanimiv rusi vrnili tisoc trupel uk vojakov v zameno vrnoli 24 ruskih trupel🤔 zdaj ne vm ali v uk ni tako kot nam pravijo da rusi na bojiscu mnozicno umirajo ali je putler tako radodaren da vraca trupla svojih pa noce🤔 gospodje jst vam ne vrjamem
ODGOVORI
15 3
sabro4
18. 09. 2025 21.35
+9
vsi vemo , da so to bili fakse flag v režiji in fantaziji Mi6 Ujrajinci so pa bili izvajalci z zbranimi Ruskimi droni sestavljeni ,,,,,,,,,,,,,,pa če so Belorusi Poljakom javili da leti .........
ODGOVORI
13 4
anatomija
18. 09. 2025 21.33
-15
To ne spremeni dejstva , da so rusi izvedli agresijo na poljsko z droni
ODGOVORI
4 19
Rožle Patriot
18. 09. 2025 21.32
-6
No, pošteno .. so vsaj priznali .... za razliko od Komunistov Sovjetov, ki vedno vse zanikajo !!!!
ODGOVORI
7 13
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 21.35
-5
Komunisti vse lažejo, samo da se dokopljejo do absolutne moči. In vedno domačinom vzamejo VSE orožje
ODGOVORI
4 9
Hind Rajab v spomin
18. 09. 2025 21.37
+6
samo popolni bebcci enačijo RF z bivšo SSSR ...ki je ni že 35 let...kot bi krulil da je Nemčija enako bivši DDR
ODGOVORI
9 3
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 21.38
-5
Aja, zakaj pa potem KGB še vedno vlada?
ODGOVORI
1 6
Hind Rajab v spomin
18. 09. 2025 21.42
+1
to dela samo med tvojimi uhlji ...in fotru zukrije , srđanu...
ODGOVORI
3 2
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 21.47
-2
Ne pozabi pritisnit minusek, levak smotani
ODGOVORI
0 2
anatomija
18. 09. 2025 21.48
-2
Hind Rajab v spomin; in Ukrajina je enaka kot med 2WW ?? Aja , to je pa drugače
ODGOVORI
0 2
Hind Rajab v spomin
18. 09. 2025 21.54
-1
anatomski geniji.. . "Skoraj vsi večji zahodni voditelji trdijo, da je Rusija "le bencinska črpalka z jedrskim orožjem" in/ali "na robu propada", navajajo statistiko nominalnega BDP o Rusiji, ki "ima gospodarstvo velikosti Španije ali Italije" itd. Vsakdo, ki bi vsaj malo razumel ekonomsko realnost, bi se takim trditvam smejal. Pa vendar hkrati ti isti ljudje tečejo naokoli in strašijo vse, da naj bi "zlobni Kremelj" "manipuliral z volitvami" in/ali "pripravljal invazijo na Evropo".".....in še ...enačiti ww 2 z aktualno SVO je skorajda na mestu...denacifikacija Ukrajine je v teku...banderovci bodo kaznovani s strani ukrajinskega naroda...banderovci so enako slovenski domobranci...itd
ODGOVORI
0 1
sabro4
18. 09. 2025 21.31
+10
@zmaga ukrajini, kjer se ti pojaviš v komentarjih prednjačiš v minusih v prostaštvu pa si nenad_jeb:iva, bravo
ODGOVORI
13 3
sabro4
18. 09. 2025 21.36
+6
@zmagica, vem da je minus tvoj, hvala za pozornost
ODGOVORI
8 2
Observatore kita
18. 09. 2025 21.55
Stevo to zato ker v Srbi in penzionisti ki še živijo v bivšem sistemu tukaj cev dan komentirajo
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
18. 09. 2025 21.31
+10
in taki se bodo borili proti Rusom,hahaha
ODGOVORI
13 3
bb5a
18. 09. 2025 21.30
+10
Dobr da niso poljaki nemcev zadel, pa pol nemci čehe,...
ODGOVORI
11 1
sabro4
18. 09. 2025 21.28
+12
kako se že reče taki reakciji NATO z topovi nad komarje....
ODGOVORI
14 2
blue3dragon
18. 09. 2025 21.26
+14
Komedija. Med streljanjem na ruski dron, ki ga je ponovno dvignila Ukrajina, poljsko letalo z ameriško raketo raztolče hišo.
ODGOVORI
18 4
ptuj.si
18. 09. 2025 21.33
-2
Ukrajina je vodila ruski dron skozi Belorusijo?
ODGOVORI
1 3
