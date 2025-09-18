Hišo, ki je nastradala med vdorom ruskih dronov, zadela poljska raketa

Škoda, ki je nastala med vdorom ruskih dronov na hiši v vasi Wyryki.

Po večjem vdoru ruskih brezpilotnikov v poljski zračni prostor, je poljska vojska, s pomočjo zveze Nato, sprožila vojaško akcijo in sestrelila več dronov Gerbera. Gre za t.i. vabe, ki opravljajo tudi funkcijo izvidniških dronov in niso oboroženi z bojno glavo.

Med akcijo je nastala gmotna škoda, največja na hiši v vasi Wyryki, ki naj bi jo po prvih poročilih zadel ruski dron. Sedaj se je izkazala, da temu verjetno ni bilo tako. V intervjuju za zasebno radiotelevizijo TVN 24 je minister Tomasz Siemoniak komentiral nedavno poročilo časopisa Rzeczpospolita, ki je s sklicevanjem na anonimne vire znotraj varnostnih struktur države poročal, da hiše v Wyrykih ni poškodoval padajoči brezpilotni letalnik, temveč zablodela raketa, ki jo je izstrelilo poljsko letalo F-16.

"Vse kaže, da je šlo za raketo, ki jo je izstrelilo naše letalo v obrambo Poljske ...," je dejal Siemoniak in dodal, da kmalu podali uradno izjavo.

Minister je tudi zagotovil, da bo vojska krila stroške, povezane s škodo, ki jo je povzročila na nepremičnini.