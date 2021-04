Zgodovinsko italijansko mesto nekatere hiše ponuja že za ceno kave

Še eno italijansko mesto je svoje hiše naprodaj ponudilo po simbolični ceni. Na pobočjih Etne, blizu elegantne Taormine in plaž na vzhodni obali Sicilije, mestece Castigliano di Sicilia prodaja približno 900 zapuščenih domov, hišice pa kupcem ponujajo za vrednost ene skodelice kave – enega evra. Večina teh se sicer nahaja v najstarejših delih mesta, s to akcijo pa si želijo oblasti revitalizirati mesto.

Župan mesta Castigliano di SiciliaAntonino Camarda je začel ambiciozen projekt, s katerim želi vdihniti novo življenje svoji vasi, kjer se je število prebivalcev s 14.000 v začetku 19. stoletja zmanjšalo na komaj 3000 danes. Medtem ko po svetu divja pandemija in se karantenska pravila spreminjajo iz dneva v dan, ljudje pa še vedno ne vedo, kako in kam bodo lahko poleti potovali, manjše italijansko mestece na Siciliji svoje hiše prodaja za en evro.

Castiglione di Sicilia cene nepremičnine določa glede na njihovo stanje. Večina hiš se nahaja v najstarejših delih mesta, približno polovica pa je tudi uničena in bo podeljena po simbolični ceni. Preostali deli so v boljšem stanju, hiše pa bodo prodajali po ceni od 4000 do 5000 evrov, poroča CNN. "Izvedli smo poglobljeno študijo, ki je katalogizirala vsako nepremičnino na podlagi zemljevidov in zemljiškoknjižnih podatkov. Glede na njihove pogoje se bodo stavbe prodajale po različnih cenah, od enega evra naprej," pravi Camarda. Če bo za nepremičnino veliko zanimanja, bo potekala dražba. "Za reševanje imamo ogromno arhitekturne dediščine, polne zgodovine. Sčasoma je odšlo preveč ljudi, ki so za seboj pustili kopico starih, slikovitih hiš, ki segajo celo v renesanso," pravi župan.

Shema, ki se je začela marca 2021, je največja tovrstna z vsaj 400 nepremičninami v mestu, ki so v spodobni obliki in zahtevajo minimalno prenovo. Potencialni kupci bi morali stopiti v stik s podrobnim načrtom o tem, kakšno hišo bi želeli in kako bi jo prenovili, da bi najbolje uskladili povpraševanje in ponudbo ter pomagali pri povezovanju med stranmi. Za nadzor projekta je bila ustanovljena posebna projektna skupina."Premikamo se po dveh vzporednih poteh: doseganje starih lastnikov, ki se zelo zanimajo, da se rešijo svojih družinskih domov, in novih kupcev," pravi Camarda. "Prejeli smo že veliko e-poštnih sporočil od vlagateljev in ljudi po vsem svetu. Tukaj je široka izbira." Kupci bi morali sicer prenovo opraviti v treh letih. V nasprotju z večino drugih shem pa pri tej ni treba plačati varščine, ki bi jamčila za izvedbo del. Namesto tega od lastnikov zahtevajo, da pri banki sklenejo zavarovanje v vrednosti 4000 evrov. "Novega lastnika bi to stalo 100 evrov na leto, kar se zdi pravičnejša vsota od zajamčene vloge," pravi župan. Lokalni davki so na Siciliji nizki v primerjavi s preostalo Italijo. Kupci lahko izkoristijo tudi shemo italijanske vlade "superbonus", ki daje 110-odstotne davčne olajšave za prenove, ki bi hiše naredila okolju prijaznejše.

Castiglione di Sicilia, ki leži na skalnati pečini na severnem pobočju Etne, ponuja pogled na osupljivo dolino Alcantara. Številni čisti potočki, ribniki in slapovi so posledica tudi strjene vulkanske lave, ki je nastala med preteklimi izbruhi vulkana. Pokrajino pa krasijo tudi gozdovi, oljčni nasadi, nasadi pomaranč, nasadi lešnikov in vinska posestva. Mesto Castiglione di Sicilia naj bi nastalo na pepelu prazgodovinskih naselij leta 403 pred našim štetjem, ustanovili pa naj bi ga begunci iz obmorskega naselja Naksos. Mesto je član združenja nekaterih najlepših zgodovinskih mest v Italiji. Ceste in stene so tlakovane s kamnitimi tlakovci iz lave, plemiški dvorci pa so postavljeni ob skromnih bivališčih. "Naše ozemlje je prostrano in sega od zasneženega vrha Etne vse do spusta, blizu morja. Ljudje lahko počnejo veliko stvari ter obiščejo številne prečudovite točke,"pravi Camarda.