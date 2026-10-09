Hitler Mussolini zmagal na županskih volitvah

Floresovo ime je pritegnilo pozornost zaradi nenavadne kombinacije imen Hitler in Mussolini. O njem ni znano veliko. V prijavi kandidature je med drugim navedel, da vodi investicijsko skupino Simeon Sac Investment Group, podrobnosti o svojem imenu pa, kot poroča portal Politico, ni pojasnil.
To ni prvi primer, da je v Peruju na volitvah zmagal politik z imenom Hitler. Leta 2018 je Hitler Guesclin Alba Sánchez premagal svojega tekmeca Lenina Vladimirja Rodrígueza Valverdeja v županski tekmi za okrožje Yúngar. "Jaz sem dobri Hitler," je Alba po poročanju lokalnih medijev dejal med predvolilno kampanjo.
Podobni primeri so znani tudi drugod po svetu. V Namibiji je Adolf Hitler Uunona lani že petič zapored zmagal na lokalnih volitvah.
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