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Hitler Mussolini zmagal na županskih volitvah

Queropalca , 09. 10. 2026 15.28 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Peru, Lima

Prebivalci perujskega mesta Queropalca so za novega župana izvolili Hitlerja Mussolinija Simeona Floresa. Kandidat levosredinske stranke Ahora Nación je prejel 34 odstotkov glasov, prva tri mesta pa je po poročanju lokalnih medijev ločilo le 42 glasov.

Floresovo ime je pritegnilo pozornost zaradi nenavadne kombinacije imen Hitler in Mussolini. O njem ni znano veliko. V prijavi kandidature je med drugim navedel, da vodi investicijsko skupino Simeon Sac Investment Group, podrobnosti o svojem imenu pa, kot poroča portal Politico, ni pojasnil.

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To ni prvi primer, da je v Peruju na volitvah zmagal politik z imenom Hitler. Leta 2018 je Hitler Guesclin Alba Sánchez premagal svojega tekmeca Lenina Vladimirja Rodrígueza Valverdeja v županski tekmi za okrožje Yúngar. "Jaz sem dobri Hitler," je Alba po poročanju lokalnih medijev dejal med predvolilno kampanjo.

Podobni primeri so znani tudi drugod po svetu. V Namibiji je Adolf Hitler Uunona lani že petič zapored zmagal na lokalnih volitvah.

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Peru volitve župan Hitler Mussolini

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KOMENTARJI1

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Kimberley Echo
09. 10. 2026 16.03
Vidite, to so demokratične dežele, kjer si lahko kar hočeš.
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