Hitlerjeva rojstna hiša bo služila kot center za policiste

Stavbo so oddajali v najem različnim dobrodelnim organizacijam, vendar je trinadstropna hiša prazna od leta 2011, ko je najemnik, invalidski center, zapustil prostore. Vlada je že leta 2016 sporočila, da bo nepremičnina porušena. Nato so jo želeli prisilno pridobiti od družbe Pommer, pri čemer se je notranje ministrstvo sklicevalo na "posebno pravno pooblastilo" za razlastitev nepremičnine.

Sledili so pravni spori glede zaplembe in odškodnine, med katerimi so bili načrti za rušenje stavbe odloženi. Avstrijska vlada je bila po zagotovitvi lokacije še vedno zaskrbljena, da bi lahko privabila neonaciste in druge simpatizerje Hitlerjeve ideologije. Takratni avstrijski minister za notranje zadeve Wolfgang Peschorn je ob objavi odločitve, da jo bo leta 2019 preuredil v policijsko postajo, dejal, da bo "prihodnja uporaba hiše s strani policije nedvoumno sporočilo, da ta stavba nikoli ne bo služila spominjanju na nacizem".

"To bo pisarna največje organizacije za človekove pravice v Avstriji – policije – in center za usposabljanje na tem zelo pomembnem področju," je povedal član komisije Hermann Feiner, nekdanji vodja gradbenih in nepremičninskih projektov na ministrstvu za notranje zadeve.

Preureditev, ki bo po ocenah stala 20 milijonov evrov, naj bi bila končana leta 2025, naslednje leto pa naj bi se v stavbo preselila policija.