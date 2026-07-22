V Hitlerjevi rojstni hiši odprli policijsko postajo

Hiša, kjer bo odslej policijska postaja, se nahaja v avstrijskem mestu Braunau am Inn. Stavba je zdaj sicer že temeljito prenovljena, prav tako njena fasada, vendar pa je avstrijskim oblastem povzročala velike težave, saj želijo preprečiti, da bi postala kraj romanj neonacistov, poroča BBC. Hitler je v hiši na naslovu Salzburger Vorstadt 15 živel le nekaj tednov, preden se je njegova družina preselila na drug naslov v Braunauu. Mesto so dokončno zapustili, ko je bil star tri leta. Hitler se je v Braunau za kratek čas sicer vrnil leta 1938, ko je bil na poti na Dunaj, potem ko je Avstrijo priključil nacistični Nemčiji.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja AP

Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja AP

Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja AP

Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja AP

Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja AP

Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja AP

Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja AP













Težave z lastnico

Avstrijsko notranje ministrstvo je več desetletij najemalo stavbo od nekdanje lastnice. Plačevalo ji je visoko najemnino, da bi preprečilo, da bi hiša postala zbirališče za skrajno desničarski turizem. Več let je stavbo uporabljala lokalna dobrodelna organizacija kot dnevni center ter za delavnico za ljudi s posebnimi potrebami. Vendar se je morala leta 2011 izseliti, ko je lastnica preprečila izvedbo prenovitvenih del. Prav tako nepremičnine ni želela prodati vladi. Hiša je tako ostajala prazna več let, medtem ko so se oblasti z lastnico prepirale o pogojih. Leta 2016 je avstrijski parlament sprejel zakon, ki je vladi dovoljeval, da ji hišo zaseže. Izplačal ji je odškodnino v višini 812.000 evrov, kasneje pa je ta vlado tožila, češ da je znesek prenizek, vendar je tožbo izgubila.

Dolga pot do policijske postaje

Takratni notranji minister Wolfgang Sobotka je dejal, da bi bilo treba stavbo porušiti in na njenem mestu zgraditi novo. To je spominjalo na prejšnji predlog ruskega poslanca, ki je dejal, da bi želel hišo kupiti in jo razstreliti. Vendar je predlog sprožil val kritik, saj so mnogi menili, da bi bilo rušenje hiše enakovredno zanikanju avstrijske nacistične preteklosti, navaja BBC. Leta 2019 je vlada napovedala načrte, da bi stavbo preuredili v policijsko postajo, in začela vseevropski arhitekturni natečaj, na katerem so arhitekti lahko predložili svoje ideje. Za prenovo stare rumene stavbe so porabili več milijonov evrov, danes pa je njen videz precej drugačen kot nekoč. Vendar pa z odločitvijo, da bo v stavbi policijska postaja, niso vsi zadovoljni, saj menijo, da pošilja napačno sporočilo.

Spomenik na ulici pred hišo FOTO: AP