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V Hitlerjevi rojstni hiši odprli policijsko postajo

Braunau am Inn, 22. 07. 2026 10.49 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Hitlerjeva rojstna hiša postala policijska postaja

V hiši, v kateri se je aprila 1889 rodil nacistični diktator Adolf Hitler, so odprli policijsko postajo. Do odločitve je prišlo po dolgoletnih polemikah o tem, kaj storiti z nekdanjo gostilno iz 17. stoletja. Avstrijske oblasti s tem želijo preprečiti, da bi postala kraj romanj neonacistov.

Hiša, kjer bo odslej policijska postaja, se nahaja v avstrijskem mestu Braunau am Inn. Stavba je zdaj sicer že temeljito prenovljena, prav tako njena fasada, vendar pa je avstrijskim oblastem povzročala velike težave, saj želijo preprečiti, da bi postala kraj romanj neonacistov, poroča BBC. Hitler je v hiši na naslovu Salzburger Vorstadt 15 živel le nekaj tednov, preden se je njegova družina preselila na drug naslov v Braunauu. Mesto so dokončno zapustili, ko je bil star tri leta. Hitler se je v Braunau za kratek čas sicer vrnil leta 1938, ko je bil na poti na Dunaj, potem ko je Avstrijo priključil nacistični Nemčiji.

Težave z lastnico

Avstrijsko notranje ministrstvo je več desetletij najemalo stavbo od nekdanje lastnice. Plačevalo ji je visoko najemnino, da bi preprečilo, da bi hiša postala zbirališče za skrajno desničarski turizem.

Več let je stavbo uporabljala lokalna dobrodelna organizacija kot dnevni center ter za delavnico za ljudi s posebnimi potrebami. Vendar se je morala leta 2011 izseliti, ko je lastnica preprečila izvedbo prenovitvenih del. Prav tako nepremičnine ni želela prodati vladi. Hiša je tako ostajala prazna več let, medtem ko so se oblasti z lastnico prepirale o pogojih. Leta 2016 je avstrijski parlament sprejel zakon, ki je vladi dovoljeval, da ji hišo zaseže. Izplačal ji je odškodnino v višini 812.000 evrov, kasneje pa je ta vlado tožila, češ da je znesek prenizek, vendar je tožbo izgubila.

Dolga pot do policijske postaje

Takratni notranji minister Wolfgang Sobotka je dejal, da bi bilo treba stavbo porušiti in na njenem mestu zgraditi novo. To je spominjalo na prejšnji predlog ruskega poslanca, ki je dejal, da bi želel hišo kupiti in jo razstreliti. Vendar je predlog sprožil val kritik, saj so mnogi menili, da bi bilo rušenje hiše enakovredno zanikanju avstrijske nacistične preteklosti, navaja BBC.

Leta 2019 je vlada napovedala načrte, da bi stavbo preuredili v policijsko postajo, in začela vseevropski arhitekturni natečaj, na katerem so arhitekti lahko predložili svoje ideje.

Za prenovo stare rumene stavbe so porabili več milijonov evrov, danes pa je njen videz precej drugačen kot nekoč. Vendar pa z odločitvijo, da bo v stavbi policijska postaja, niso vsi zadovoljni, saj menijo, da pošilja napačno sporočilo.

Spomenik na ulici pred hišo
Spomenik na ulici pred hišo
FOTO: AP

Nekateri so želeli, da bi hiša postala center odgovornosti, namenjen soočanju z nacistično preteklostjo. Drugi pa pravijo, da bi si želeli, da bi se vanjo vrnila dobrodelna organizacija Lebenshilfe. Toda ta se ni želela vrniti, ker so menili, da bi jih uporabili kot krinko za politične razprave, zato se je morala vlada odločiti drugače.

Na hiši ni nobene oznake, ki bi kazala na njeno zgodovino, stavba pa je opremljena z varnostnimi kamerami, ki spremljajo morebitne dejavnosti neonacističnih obiskovalcev. Edina stvar, ki jo še povezuje s Hitlerjem, je kamniti spomenik na ulici pred hišo, postavljen leta 1989, na katerem piše: "Nikoli več fašizma; v spomin na milijone mrtvih." Kamen izvira iz bližnjega nekdanjega koncentracijskega taborišča Mauthausen. Hitlerjevo ime ni nikjer omenjeno.

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KOMENTARJI8

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tornadotex
22. 07. 2026 12.51
Ko pa so imeli lansko leto Slovenci na Koroškem protifašistični shod na Per šmanovi domačiji...Tam kjer je s odelek postrelil l dve komplet družini,, pa so Avstrijski policisti obkolili domačijo in izvedli grobo racijo....Seveda vse po navodilu nekih nestr pnežov iz politike, kateri imajo po vsej verjetnosti korenine prav v fašizmu...Kako odurno in bo lano !!!
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0 0
Glavni_Baja 1
22. 07. 2026 13.03
će bi bili složni, bi nam nemec jedel iz rok.
Odgovori
0 0
ThorStorm666
22. 07. 2026 12.41
Stalin je bil še večji morilec lastnega naroda, njegove čistke partije
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+2
3 1
Teleport
22. 07. 2026 12.37
Pravilno. Nemci so hitro Adolfa vrgli čez rame. Slovenci pa se kar titeka povzdigujem
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+0
1 1
tech
22. 07. 2026 12.26
Lahko bi naredili vikend Netanyahuja, on bi se odlično ujel z Adolfom.
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+2
3 1
detect
22. 07. 2026 12.22
baje pride jajo na otvoritev.
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-1
2 3
Roadkill
22. 07. 2026 11.59
Lahko bi bil azilni dom
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+5
5 0
luckyss.1
22. 07. 2026 11.55
Sem mislil, da bo tam pa pleskarski studio.
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+4
5 1
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