Hitra cesta naj bi v dveh letih in pol povezala Mostar z Dalmacijo

Hitra cesta skozi zahodno Hercegovino je načrtovana od Mostarja prek krajev Polog in Široki Brijeg do meje s Hrvaško, kjer se bo pri mestu Imotski navezala na hrvaško cestno omrežje. Rok za dokončanje del je 30 mesecev.

Direktor javnega podjetja Autoceste FBiH Denis Lasić je ob podpisu pogodbe po poročanju medijev v BiH izpostavil, da projekt dokazuje, da niso zanemarili drugih delov entitete, čeprav je gradnja koridorja 5c prednostna naloga družbe.

Direktor gradbenega podjetja Hering Široki Brijeg Ladislav Bevanda je v imenu konzorcija izvajalcev ocenil, da bo projekt v skupni dolžini nekaj manj kot 12 kilometrov prinesel močan zagon lokalnemu gospodarstvu. Ministrica za promet in komunikacije Federacije BiH Andrijana Katić pa je izpostavila, da gre za enega najpomembnejših strateških projektov v federaciji, poroča portal Klix.ba.

Poleg te hitre ceste so v različnih fazah priprave po pisanju portala še projekti hitrih cest med Bihaćem in mejo s Hrvaško ter na relacijah Prača–Goražde in Lašva–Travnik–Jajce. Med prednostnimi nalogami javnega podjetja Autoceste FBiH sta prav tako del jadransko-jonske avtoceste, ki gre skozi entiteto BiH, ter avtocesta Orašje–Tuzla.