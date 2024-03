Francoski poslanci soglasno nad hitro modo, pr(a)va tarča pa kitajski Shein

Francoski poslanci so brez glasu proti potrdili zakon, ki bo proizvajalcem hitre mode naložil kazni za povzročeno okoljsko škodo, podobno, kot jih že poznajo v avtomobilski industriji. Z njim bodo tudi prepovedali oglaševanje, spodbujali pa bodo popravilo oblačil in njihovo ponovno uporabo. "Zelo hitra moda je ekološka katastrofa: gre za slabo narejena oblačila, ki jih množično kupujemo, redko nosimo in hitro zavržemo," je bil ob tem jasen francoski minister za ekološki prehod Christophe Béchu.

Francoski poslanci so s 146 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon, s katerim želijo ustaviti pohod hitre mode, ki se je razvila v enega najhujših globalnih onesnaževalcev. "Navdušen sem nad tem velikim prebojem," je soglasno odločitev komentiral minister za ekološki prehod Christophe Béchu. "Storjen je bil velik korak k zmanjšanju okoljskega odtisa tekstilnega sektorja," je prepričan. Béchu si je vseskozi močno prizadeval za sprejetje zakona. "Zelo hitra moda je ekološka katastrofa: gre za slabo narejena oblačila, ki jih množično kupujemo, redko nosimo in hitro zavržemo," je pred glasovanjem zapisal na družbenem omrežju X. Zato je zagovarjal, da je treba oglaševanje takšnih izdelkov omejiti, pri čemer so vključene tudi promocije s pomočjo spletnih vplivnežev, ter da je treba podjetjem zaračunati za ekološko škodo, ki jo povzročajo. Vse to prinaša novi zakon, ki pa ga mora zdaj potrditi tudi senat.

Kaj zakon prinaša? Zakon želi krepiti ozaveščenost potrošnikov o okoljskih vplivih hitre mode. Prizadeva si za spodbujanje ponovne uporabe in popravil oblačil, torej proti tako imenovani kulturi zavržkov. Proizvajalcem nalaga večjo odgovornost in predlaga globe na podlagi okoljskega vpliva in emisij ogljika, podobne tistim, ki so že naložene avtomobilski industriji. Predlagateljica Anne-Cécile Violland je pojasnila, da bi te ob upoštevanju meril, kot sta trajnost in možnost recikliranja, lahko do leta 2030 dosegle do 10 evrov na izdelek oziroma do 50 odstotkov nakupne cene, piše Euronews. Tako zbrana sredstva bi namenili za financiranje ravnanja z odpadki, za bonuse za popravila in za ozaveščanje javnosti. Hkrati pa bi s tem olajšali življenje podjetjem, ki se trudijo delovati bolj trajnostno.

Ena od tovarn Sheina na Kitajskem.

Pr(a)va tarča: kitajski spletni velikan Shein Zakon je, poroča Euronews, v prvi vrsti uperjen proti kitajskemu spletnemu nakupovalnemu gigantu Sheinu, ki je evropski trg zasul s cenenimi izdelki. Shein ponuja 900-krat več izdelkov kot tradicionalne francoske znamke, vsak dan izdajo 7200 novih modelov oblačil, skupaj pa je na voljo že 470.000 različnih izdelkov. S tem privabijo zelo širok krog potrošnikov, ki jim zaradi ekonomije obsega postavljajo vedno nižje cene, piše v predlogu zakona, pod katerega se je podpisala poslanka Anne-Cécile Violland. Takšna poslovna politika posledično prisili evropske proizvajalce, da na trgu ponujajo vedno več, zato ni čudno, da so se tudi med njimi znašli glasni zagovorniki zakonskih omejitev. Na primer oblikovalec moških oblačil in vodja zbornice francoske oblačilne industrije Pierre Talamon, ki pravi, da je treba blagovne znamke, ki se poslužujejo tehnik prekomerne proizvodnje in spodbujajo k nakupu izdelkov, ki jih parkrat oblečemo, nato pa zavržemo, kaznovati. S tem ne ustvarjajo delovnih mest, ampak jih uničujejo, je prepričan. Viollandova je v predlogu še opozorila, da hitra moda spreminja potrošniške navade in spodbuja impulzivne nakupe.

Po podatkih Francoske agencije za upravljanje z okoljem in energijo (ADAME), ki jo navaja Euronews, se po svetu vsako leto proda sto milijard kosov oblačil. V Franciji se je po ocenah okoljske organizacije Refashion v enem samem desetletju število letno prodanih oblačil povečalo za milijardo na 3,3 milijarde, kar je 48 kosov na prebivalca. Tekstilna industrija je odgovorna za deset odstotkov emisij toplogrednih plinov, ugotavljajo pri Programu Združenih narodov za okolje (UNEP). Pozabiti ne gre niti na njen izjemno negativen vpliv na vode, hkrati pa je tekstilna industrija eden poglavitnih virov mikroplastike. Za hitro modo morda res plačamo malo, a cena je ogromna.

Ustvarjanje poliestra – ključnega materiala v številnih oblačilih blagovnih znamk – je zelo ogljično intenziven proces. Ocenjujejo, da modna industrija na leto porabi sto milijonov ton nafte. Vsako sekundo za en tovornjak odpadnih oblačil konča na odlagališčih ali v sežigalnicah.