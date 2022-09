Hitrejši od raka: krvni testi bolezen odkrijejo še pred pojavom simptomov

Gre za tako imenovane Gallerijeve teste, od katerih so si veliko obetali, a tako velike študije doslej še niso izvedli. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) jih je že pred časom označila za potencialno revolucionarno odkritje, ki bo spremenilo zdravljenje raka. Hitrejše odkrivanje te bolezni namreč pomeni tudi boljše možnosti za ozdravitev.

"Pri tej novi paradigmi in konceptu je vznemirljivo to, da so bili med odkritimi številni raki, za katere nimamo nobenega standardnega presejanja," je dejal raziskovalka raka dr. Deb Schrag z newyorškega Memorial Sloan Kettering Cancer. Podobno navdušen je Naser Turabi z britanskega inštituta za raziskovanje raka. "Krvni testi za več vrst raka so prej spadali v področje znanstvene fantastike, zdaj pa so področje raziskav raka, ki veliko obeta obeta za bolnike," je komentiral rezultate.

Testi ne le, da zaznajo raka, ampak tudi dokaj natančno pokažejo, v katerem delu telesa preži, kar še olajša potrjevanje bolezni in nadaljnje zdravljenje. Spodbudni so tudi podatki o njihovi natančnosti. Pri 38 odstotkih sodelujočih, ki so dobili pozitiven test, so tudi zares odkrili raka, medtem ko je bilo kar 99,1 odstotka ljudi z negativnimi rezultati tudi zares zdravi. To pomeni, da je pri zdravih zelo malo "lažnih alarmov".

Tako Schragova kot Turabi sicer opozarjata, da bo treba opraviti še vrsto testiranj in analiz, preden bodo testi na voljo za splošno uporabo. Naslednji korak sledi prihodnje leto, ko bo NHS objavil izsledke še večje študije, v katero je zajetih kar 165 tisoč posameznikov.

Z Gallerijevimi testi v krvi iščejo nenormalno DNK v krvi. Celice v našem telesu namreč v kri sproščajo DNK, pri čemer obstajajo razlike med DNK zdravih in rakastih celic. Namen testa je ugotoviti te razlike.