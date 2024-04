OGLAS

Posnetki in fotografije, ki so preplavili splet, prikazujejo razsežnosti poplav v kitajski provinci Guanžong. Več velikih rek je namreč prestopilo bregove, nevarne ravni vode pa pozorno spremljajo kitajske oblasti. Kot poroča BBC, je bilo evakuiranih najmanj 110.000 ljudi, približno 25.800 pa jih je bilo nastanjenih v zavetiščih.

Velik del province Guanžong je del nizko ležeče delte reke Pearl, provinca pa je tudi glavna proizvodna baza v državi in ena najgosteje poseljenih regij. Samo v Guanžongu živi 127 milijonov ljudi. Med najbolj prizadetimi območji so prestolnica province Guanžong in manjši mesti Šaoguan in Hejuan. Na fotografijah in posnetkih, ki so se pojavili na spletu, je razvidno, kako hitri tokovi naraslih rek nosijo avtomobile in rušijo mostove.

Kot poroča BBC, naj bi gladina reke Pearl v severnem Guanžongu v ponedeljek dosegla višek, ki se zgodi enkrat na 100 let. V celotni pokrajini je konec tedna brez elektrike ostalo 1,16 milijona gospodinjstev. Na mednarodnem letališču Baijun v mestu Gandžou so bili zaradi nenehnega dežja odpovedani in prestavljeni leti, v treh mestih pa so bile zaprte tudi šole. Kitajske oblasti ocenjujejo neposredno gospodarsko škodo na skoraj 18,6 milijona evrov.

Kitajske meteorološke oblasti so opozorile, da se bo močno deževje v Guanžongu in na obalnih območjih sosednjega Fujiana nadaljevalo vsaj do torka. V drugih delih države, vključno s Pekingom, pa se pričakuje zmerno do močno deževje.