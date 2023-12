Hitro širjenje nove različice covida: WHO jo bo skrbno nadzoroval

Svetovna zdravstvena organizacija je novo podrazličico covida-19 JN.1, ki izhaja iz omikrona, uvrstila na seznam sevov, ki jih je treba podrobneje spremljati. Gre namreč za eno bolj nalezljivih različic, ki se hitro širi v več državah po svetu, vključno z Indijo, Kitajsko in ZDA.

Koronavirus, omikron FOTO: Shutterstock icon-expand

Covidno podrazličico JN.1 so po poročanju BBC-ja zaznali v številnih državah po svetu, vključno z Indijo, Kitajsko in ZDA. Vendar pa Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob tem pomirja, da novi sev za javnost ne predstavlja večjega tveganja. Cepiva namreč še vedno nudijo potrebno zaščito.

Na severni polobli so poleg covida trenutno v porastu tudi drugi respiratorni virusi, kot so gripa, respiratorni sincicijski virus (RSV) in otroška pljučnica.

Kljub temu pa opozarja, da bi lahko to zimo, poleg ostalih okužb, narasle tudi okužbe s covidom-19. Te so sicer že v porastu pri naših južnih sosedih, prav tako pa se število okuženih povečuje tudi pri nas. Virus se namreč skozi čas neprestano spreminja, kar privede do razvoja novih različic. Trenutno je prevladujoča različica po svetu prav različica omikron. WHO trenutno spremlja številne različice, povezane z omikronom, vključno s podrazličico JN.1. Vendar pa zagotavlja, da trenutno nobena od njih ni zaskrbljujoča. JN.1 je sicer po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni trenutno najhitreje rastoča različica v Združenih državah. Predstavlja namreč kar 15 do 29 odstotkov covidnih okužb. Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva je medtem sporočila, da JN.1 trenutno predstavlja približno sedem odstotkov vseh pozitivnih covidnih testov, ki so jih analizirali v laboratoriju. Tudi pri njih še naprej spremljajo vse razpoložljive podatke o tej in drugih različicah.