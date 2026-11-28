Če kaj, so avstrijski sodni mlini hitri. Sojenje 32-letnemu Slovencu je namreč trajalo zgolj slabih 12 ur, spoznali so ga za krivega umora in skrunitve trupla nekdanje partnerke - avstrijske vplivnice, za zapahi pa bo preživel preostanek življenja. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Patrik Meglič je svoje dejanje priznal bratu in očimu, kovček s truplom pa naj bi skupaj zakopali v gozdu pri Majšperku. Sorodnika sta se nato vrnila v Avstrijo, 32-letnik pa je uničil še druge dokaze.

Avstrijsko tožilstvo je kazenski postopek proti njima sicer ustavilo. Ker naj bi se bi se domnevna pomoč po kaznivem dejanju odvijala v Sloveniji, je Gradec zadevo v nadaljnjo obravnavo odstopil Okrožnemu državnemu tožilstvu v Mariboru.