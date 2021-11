31-letna Argentinka: druga oseba na svetu, ki je HIV premagala brez zdravljenja

Glede na poročilo, objavljeno v ponedeljek v znanstveni reviji Annals of Internal Medicine, je 31-letna ženska, ki so ji leta 2013 diagnosticirali HIV, zdravila jemala le šest mesecev med nosečnostjo, da bi preprečila prenos okužbe na svojega otroka. Raziskovalno skupino je vodila imunologinja Xu Yu, ki je med drugim tudi izredna profesorica medicine na Harvardu. Ekipa Yujeve je od leta 2017 analizirala 1,5 milijarde krvnih in tkivnih celic Argentinke, pri čemer so iskali različne namige, ki bi kazali na to, ali je virus še vedno aktiven in se ponovno razmnožuje. Toda takih dokazov jim ni uspelo najti.

Ženska iz Esperanze v Argentini še naprej sodeluje z ekipo Yujeve in je še vedno vključena v študijo. Za prvo osebo, ki je s svojim imunskim sistemom premagala HIV, pa velja pacient iz San Francisca. To se je zgodilo lani.