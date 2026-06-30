Hkrati nosečih 17 babic in medicinskih sester istega bolnišničnega oddelka

"Vznemirljivo je," je za ABC News občutke opisala Amberly Saner , vodja medicinskih sester na porodnem oddelku bolnišnice Miami Valley v Daytonu. "V zadnjih mesecih smo ugotovili, koliko zaposlenih je nosečih, in številka je kar naprej naraščala."

15 od tokrat 17 nosečih medicinskih sester se je pred kratkim zbralo v bolnišnici in posnelo skupinsko fotografijo v enakih uniformah. Nekatere pričakujejo prvega otroka, spet druge drugega ali že tretjega. Med njimi sta tudi Maddie in Rileigh – prva je v 26. tednu nosečnosti, druga v 31. Obe sta v Miami Valleyju zaposleni zadnjih pet let. "Z Maddie sva pravzaprav najboljši prijateljici. Zato načrtujem, da mi bo prav ona pomagala pri porodu," je dejala Rileigh. "Prav tako ni nikogar drugega, ki bi mu bolj zaupala kot ljudem, ki delajo tukaj," je dodala.

Čeprav bo v prihodnjih mesecih na porodniški dopust odšlo precejšnje število medicinskih sester, pa Sanerjeva ne pričakuje, da bodo spremembe posebej vplivale na delo in osebje v enoti. Tam je namreč zaposlenih skoraj 200 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. "Imamo veliko podpornega osebja, ki lahko prevzame izmene. Imamo tudi več zaposlenih s krajšim delovnim časom, ki lahko prevzamejo dodaten dan, zato nas razpored dela ne skrbi preveč," pravi vodja.

Nosečnice medtem pripovedujejo, da si z veseljem izmenjujejo nasvete in izkušnje ter pričakujejo, da bodo njihovi otroci skupaj odraščali in se igrali. "Vse smo zelo navdušene," je dejala Rileigh. "To ni bil naš načrt, ampak se je slučajno tako izšlo. Res smo srečne, da lahko skupaj doživimo to izkušnjo."

Sanerjeva pa še dodaja, da imajo s sodelavci na oddelku tesne in dobre odnose. "Med njimi je res posebna vez in mislim, da resnično uživajo v tem, da lahko druga drugi pomagajo pri porodu. Preprosto se počutijo udobno in zaupajo ljudem, ki so takrat z njimi v sobi," je še sklenila.