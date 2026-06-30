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Hkrati nosečih 17 babic in medicinskih sester istega bolnišničnega oddelka

Dayton, 30. 06. 2026 13.22 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
Ti.Š.
Noseče medicinske sestre

Porodni oddelek bolnišnice v Ohio je v veselem pričakovanju. Ne le zaradi nosečnic, ki jim vsak dan pomagajo in na svet pospremijo na stotine novorojenčkov, pač pa njihovega osebja. 17 medicinskih sester in babic iste enote bolnišnice letos namreč samih pričakuje naraščaj.

"Vznemirljivo je," je za ABC News občutke opisala Amberly Saner, vodja medicinskih sester na porodnem oddelku bolnišnice Miami Valley v Daytonu. "V zadnjih mesecih smo ugotovili, koliko zaposlenih je nosečih, in številka je kar naprej naraščala."

Prejšnji rekord bolnišnice je podrlo 11 zaposlenih istega oddelka, ki hkrati pričakovalo naraščaj.

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15 od tokrat 17 nosečih medicinskih sester se je pred kratkim zbralo v bolnišnici in posnelo skupinsko fotografijo v enakih uniformah. Nekatere pričakujejo prvega otroka, spet druge drugega ali že tretjega. Med njimi sta tudi Maddie in Rileigh – prva je v 26. tednu nosečnosti, druga v 31. Obe sta v Miami Valleyju zaposleni zadnjih pet let. "Z Maddie sva pravzaprav najboljši prijateljici. Zato načrtujem, da mi bo prav ona pomagala pri porodu," je dejala Rileigh. "Prav tako ni nikogar drugega, ki bi mu bolj zaupala kot ljudem, ki delajo tukaj," je dodala.

Čeprav bo v prihodnjih mesecih na porodniški dopust odšlo precejšnje število medicinskih sester, pa Sanerjeva ne pričakuje, da bodo spremembe posebej vplivale na delo in osebje v enoti. Tam je namreč zaposlenih skoraj 200 medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. "Imamo veliko podpornega osebja, ki lahko prevzame izmene. Imamo tudi več zaposlenih s krajšim delovnim časom, ki lahko prevzamejo dodaten dan, zato nas razpored dela ne skrbi preveč," pravi vodja.

Nosečnice medtem pripovedujejo, da si z veseljem izmenjujejo nasvete in izkušnje ter pričakujejo, da bodo njihovi otroci skupaj odraščali in se igrali. "Vse smo zelo navdušene," je dejala Rileigh. "To ni bil naš načrt, ampak se je slučajno tako izšlo. Res smo srečne, da lahko skupaj doživimo to izkušnjo."

Sanerjeva pa še dodaja, da imajo s sodelavci na oddelku tesne in dobre odnose. "Med njimi je res posebna vez in mislim, da resnično uživajo v tem, da lahko druga drugi pomagajo pri porodu. Preprosto se počutijo udobno in zaupajo ljudem, ki so takrat z njimi v sobi," je še sklenila.

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KOMENTARJI15

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Nikdar več
30. 06. 2026 14.32
Sigurno imajo velik popust v službi.
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-1
0 1
Hugh_Mungus
30. 06. 2026 14.38
V Ameriki? Sigurno ja...
Odgovori
0 0
jugatneme
30. 06. 2026 14.32
Lepo, pridne pupe :)))
Odgovori
+1
1 0
Endless
30. 06. 2026 14.30
In kdo je srečni očka?
Odgovori
+1
1 0
Hugh_Mungus
30. 06. 2026 14.38
Lani je tam krožil en simpatičen specializant ginekologije. Mogoče zgolj naključje
Odgovori
0 0
osservatore
30. 06. 2026 14.29
Eden ali dva dohtarja sta imela veliko zabave med dežuranjem.
Odgovori
+2
2 0
Kucel
30. 06. 2026 14.27
Nočna dežurstva.
Odgovori
+3
3 0
jugatneme
30. 06. 2026 14.21
Primarij bil v praktični akciji?
Odgovori
+5
5 0
mertseger
30. 06. 2026 14.18
Vse z istim zdravnikom?
Odgovori
+6
6 0
Pismonosa
30. 06. 2026 14.17
Uff to pa bodo poštarjeva deca
Odgovori
+3
3 0
skuripanda burns
30. 06. 2026 14.15
Bi bilo za preverit, kateri sodelavec je bil aktiven tistih par mesecev nazaj.
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+1
2 1
presnet
30. 06. 2026 14.06
Lepa novica in hkrati hecna. Pri nas bi bil cel škandal z manjkom sester in babic.
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+1
2 1
Hugh_Mungus
30. 06. 2026 14.40
Pri nas bi oddelek lahko gladko zaprli. V ZDA kjer ne poznajo porodniškega dopusta pa gospodarstveniki nimajo prevelikih težav, ker ženske že teden po porodu garajo naprej
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0 0
4krogci
30. 06. 2026 13.43
jerjetno je tudi oče otrok isti...ksn dohtar sodelavc!
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+2
3 1
mitja123123
30. 06. 2026 13.38
Po mojem jih je oplodil sodelavec, na vsako dežurstvo eno
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+1
5 4
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