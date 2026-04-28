Hladen kot špricer: moški med kaosom mirno jedel solato

Washington, 28. 04. 2026 10.38 pred 28 minutami 2 min branja 18

Avtor:
K.H.
Moški med kaosom mirno jedel solato

Med kaosom, ki je nastal zaradi streljanja med večerjo dopisnikov Bele hiše, je pozornost pritegnil sivolasi možakar. Ta je namreč povsem mirno sedel za mizo, opazoval dogajanje in jedel svojo solato, medtem ko so ostali bežali ali se skrivali pod mizami. Posnetek možakarja, hladnega kot špricer, je navdušil družbene medije. Kamere pa so ujele tudi žensko, ki je med evakuacijo z mize pograbila dve zaprti steklenici alkohola.

Medtem ko so tajni agenti z odra urno odpeljali ameriškega predsednika Donalda Trumpa, dvorano hotela Washington Hilton pa so preplavile varnostne službe, so kamere ujele starejšega moškega, ki se ni pustil motiti. Michael Glantz, višji agent za talente pri agenciji Creative Artists Agency, je s krožnika pred seboj mirno jedel svojo solato, medtem ko je okoli njega vladal kaos.

"Jaz sem Newyorčan. Mi živimo s sirenami in ves čas se nekaj dogaja. Ni me bilo strah. Na stotine agentov tajne službe se je valilo čez mize in stole, in želel sem to opazovati," je povedal za časnik The New York Times

"Moj človek," je ob posnetku na družbenem omrežju zapisal moški, ki je med prvimi opozoril na hladnokrvnega možakarja. Posnetek je postal viralen, prav tako ključnik #saladman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko so Glantza novinarji The New York Timesa vprašali, zakaj se ni sklonil ali skril pod mizo, tako kot so to storili vsi okoli njega, je hudomušno odgovoril: "Kot prvo, boli me hrbet. Nisem se mogel skloniti na tla. In če bi se že, bi morali poklicati ljudi, da bi me spravili s tal. Poleg tega sem občutljiv na higieno. Niti slučajno nisem želel v svojem novem smokingu na umazana tla Hiltona. To se pač ne bo zgodilo."

Pozneje je za intervju za TMZ dejal, da se mu zdi hecno, koliko pozornosti je pritegnila njegova odločenost, da poje svojo solato. Kot pravi, pa nima nič proti temu, da se mu ljudje smejijo. 

A Glantz ni bil edini gost, ki je s svojim nonšalantnim vedenjem pritegnil pozornost. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kamere so ujele tudi žensko, ki je med kaosom z mize pograbila dve neodprti steklenici alkohola. Medtem so trije gostje, ki so stali za isto mizo, s kozarci in steklenicami v rokah posneli selfie. 

V soboto je osumljenec streljal in skušal vdreti v dvorano hotela Washington Hilton, kjer je potekala večerja z dopisniki iz Bele hiše, na kateri je bilo več sto udeležencev. 31-letnega osumljenca so takoj obvladali agenti tajne službe, predsednika, podpredsednika in prvo damo so evakuirali, poškodovan ni bil nihče od udeležencev.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Holy50
28. 04. 2026 11.21
Ve da je zrežirano.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
28. 04. 2026 11.21
Showtime ob pečenki in vinu!
Odgovori
0 0
sabro4
28. 04. 2026 11.18
zastojn hrana v ameriki, za povrh še dobra, ne taka ki jo uživa USA slehernik.....
Odgovori
-1
0 1
Wolfman
28. 04. 2026 11.17
Vidi se, da so bili ljudje razočarani ker se ni zgodilo. Folk je kr pograbu flaše po mizah in se hiter sprjaznl, da bo treba malo še pocakati na pozitivne novice oz rezultat.
Odgovori
-1
0 1
Jerry321
28. 04. 2026 11.16
Jah, ameri so strelskih pohodov navajeni. Kot vidimo se nekaterim več ne dvigne niti pulz 😆
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
28. 04. 2026 11.13
Pač dobra solatka
Odgovori
-1
0 1
Desno
28. 04. 2026 11.13
Pa sem bil mnenja da je Trump za Ameriko najbolje.... Očitno sem se zelo motil
Odgovori
-1
0 1
Desno
28. 04. 2026 11.12
Pa dobro tip je meu vse zastoin no
Odgovori
-1
0 1
CorbaMorba
28. 04. 2026 11.09
10 od 10ih komentatorjev tukaj gor bi zmočilo hlače, po prvem strelu. Lp
Odgovori
-1
0 1
šta_je_ovooo_sunce_ti_jbm
28. 04. 2026 11.12
tudi tvoje bi bile mokre 😁
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
28. 04. 2026 11.08
Verjetno se je navelical zivljenja ...
Odgovori
-1
0 1
Bojan Edvard Frantar
28. 04. 2026 11.04
Tak odziv na dogodek je značilen za starejše, že dementne ljudi, ki potrebujejo vsaj 5 minut, da dojamejo za kaj gre. Nič novega . . . To se dogaja tudi pri nas - v Sloveniji, čedalje mlajšim . . .
Odgovori
+1
2 1
28. 04. 2026 11.02
nevem če ni edini, ki ni snemal s telefonom
Odgovori
0 0
Wolfman
28. 04. 2026 11.01
Čakajo tudi v ZDA, da legne!
Odgovori
+0
2 2
aljoteam
28. 04. 2026 11.01
Neverjetno dolgocasni ste res s tem neuravnotezenim porocanjem iz sveta.
Odgovori
+5
5 0
BUONcaffee
28. 04. 2026 10.54
Samo lopovi bežijo.
Odgovori
+2
4 2
BUONcaffee
28. 04. 2026 10.53
Je vedel, da ni tarča napada, poleg tega je vedel, da so varnostniki na delu. Panika je najsabša izbira. Pameten človek, zagotovo zelo izobražen in umirjen.
Odgovori
+4
5 1
SEJBOBOL
28. 04. 2026 10.51
in kaj je to kej tazga , sej kaos se je že zaključu in je treba žvet PO STAREM ne pa zganjat paniko kot jo novinarji še 14 dni po poteku ....
Odgovori
+3
5 2
ptuj.si
28. 04. 2026 10.51
Si lačen si full drugačen.
Odgovori
+2
6 4
Racional-ec
28. 04. 2026 11.18
Lačen si ful drugačen si mislil 😂
Odgovori
0 0
flisd
28. 04. 2026 10.46
To so tisti ta pravi diplomati, še iz časov, ko so dejansko peljal glavno politiko v ozadju, brez politikov na socialnih omrežjih.
Odgovori
+2
3 1
