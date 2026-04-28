Hladen kot špricer: moški med kaosom mirno jedel solato

Medtem ko so tajni agenti z odra urno odpeljali ameriškega predsednika Donalda Trumpa, dvorano hotela Washington Hilton pa so preplavile varnostne službe, so kamere ujele starejšega moškega, ki se ni pustil motiti. Michael Glantz, višji agent za talente pri agenciji Creative Artists Agency, je s krožnika pred seboj mirno jedel svojo solato, medtem ko je okoli njega vladal kaos. "Jaz sem Newyorčan. Mi živimo s sirenami in ves čas se nekaj dogaja. Ni me bilo strah. Na stotine agentov tajne službe se je valilo čez mize in stole, in želel sem to opazovati," je povedal za časnik The New York Times. "Moj človek," je ob posnetku na družbenem omrežju zapisal moški, ki je med prvimi opozoril na hladnokrvnega možakarja. Posnetek je postal viralen, prav tako ključnik #saladman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ko so Glantza novinarji The New York Timesa vprašali, zakaj se ni sklonil ali skril pod mizo, tako kot so to storili vsi okoli njega, je hudomušno odgovoril: "Kot prvo, boli me hrbet. Nisem se mogel skloniti na tla. In če bi se že, bi morali poklicati ljudi, da bi me spravili s tal. Poleg tega sem občutljiv na higieno. Niti slučajno nisem želel v svojem novem smokingu na umazana tla Hiltona. To se pač ne bo zgodilo." Pozneje je za intervju za TMZ dejal, da se mu zdi hecno, koliko pozornosti je pritegnila njegova odločenost, da poje svojo solato. Kot pravi, pa nima nič proti temu, da se mu ljudje smejijo. A Glantz ni bil edini gost, ki je s svojim nonšalantnim vedenjem pritegnil pozornost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke