Hladen tuš za Trumpa: Kennedyjev center ne bo (p)ostal Trumpov

Sodnik Christopher Cooper je dejal, da preimenovanje ustanove, posvečene predsedniku Johnu F. Kennedyju , v Trump-Kennedy Center krši jasno besedilo zvezne zakonodaje, ki zahteva, da stavba počasti predsednika Kennedyja in izključno predsednika Kennedyja.

O preimenovanju centra je decembra lani odločil njegov upravni odbor, v katerem sedijo številni Trumpovi zavezniki, nakar so na pročelje stavbe kmalu dodali predsednikovo ime, izpisano z zlatimi črkami.

Cooper je v svoji odločitvi utemeljil, da lahko ime centra spremeni le kongres, in dodal, da ima njegova uprava 14 dni časa, da odstrani Trumpovo ime s pročelja in katerihkoli drugih gradiv, povezanih z ustanovo.

Sodnik, ki ga je med opravljanjem funkcije imenoval nekdanji predsednik Barack Obama, je prav tako ukazal, da se Kennedyjev center ne sme zapreti, kot je to določila Trumpova vlada z utemeljitvijo, da gre za obnovo, ki bo trajala dve leti.

Popravila na Kennedyjevem centru se po sodnikovi odločitvi lahko nadaljujejo, vendar pa se ga ne sme zapreti brez temeljitih posvetovanj.

Upravni odbor centra je bil deležen ostrih kritik, da naj bi odločitev o zaprtju sprejel na podlagi nezadostne in enostranske predstavitve informacij, ki ni upoštevala celotnega obsega zakonskih obveznosti in morebitnih negativnih posledic zaprtja na programe in spominske funkcije.

Trump je v odzivu na odločitev sodnika v petek sporočil, da se odpoveduje načrtom prenove. "Če ne morem svobodno početi tega, kar počnem bolje kot kdorkoli, in poskrbeti za fizičen, finančen in umetniški povratek te ustanove, nimam interesa nadaljevati nečesa, kar bi bilo brezupno potovanje v 'DEŽELO NIKOLI NIKOLI'," je v zapisu na svojem omrežju Truth Social sporočil Trump.

Dodal je, da odgovornost za kulturno ustanovo prenaša na ameriški kongres.

Zvezna sodišča so doslej blokirala že nekaj Trumpovih projektov, kot je na primer razvpita gradnja plesne dvorane v Beli hiši, za kar je Trump samovoljno dal porušiti celotno Vzhodno krilo Bele hiše.