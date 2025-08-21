Svetli način
Tujina

Hladna fronta zajela Hrvaško: močno neurje s točo pri Umagu

Umag, 21. 08. 2025 07.34 | Posodobljeno pred 37 minutami

Ti.Š. , STA
Območje Umaga na severozahodu Istre je zajelo močno neurje, ki ga je mestoma spremljala toča v velikosti orehov. Med nevihto je poplavilo ulice, poročil o večji materialni škodi za zdaj ni.

Nenadna sprememba vremena je včeraj nad dele hrvaške Istre prinesla močno deževje. Silovita nevihta se je sinoči razbesnela nad Umagom. Padlo je kar 135 mm dežja, kar je dvakrat več od mesečnega povprečja, poroča istrski vremenski portal Istramet. Poleg dežja je ponekod padala tudi toča v velikosti orehov, zaradi česar so domačini in številni turisti iskali zavetje.

Promet je bil otežen, nastalo je tudi nekaj manjše gmotne škode.

Močno deževje je poplavilo tudi Poreč z okolico.

Istra in Kvarner 'obarvana' rdeče

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi nevarnosti neurij z močnimi sunki vetra ter urbanih in hudourniških poplav tudi za danes izdal rdeče opozorilo za območje Istre in Kvarnerja.

Nevihtno vreme na jadranski obali je v manjši meri napovedano tudi za petek.

Aleksei Kaar
21. 08. 2025 08.06
Urejena kanalizacija pa to....važno da se oddajajo garaže po 100 eur na noč na črno, plastenka voda 2.5 eur ipd...infrastruktura pa slabš k v Bosni.
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 08.02
Narava servira porcijo karme za ¥omsona.
