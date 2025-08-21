Hladna fronta zajela Hrvaško: močno neurje s točo pri Umagu

Nenadna sprememba vremena je včeraj nad dele hrvaške Istre prinesla močno deževje. Silovita nevihta se je sinoči razbesnela nad Umagom. Padlo je kar 135 mm dežja, kar je dvakrat več od mesečnega povprečja, poroča istrski vremenski portal Istramet . Poleg dežja je ponekod padala tudi toča v velikosti orehov, zaradi česar so domačini in številni turisti iskali zavetje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Promet je bil otežen, nastalo je tudi nekaj manjše gmotne škode.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Močno deževje je poplavilo tudi Poreč z okolico.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi nevarnosti neurij z močnimi sunki vetra ter urbanih in hudourniških poplav tudi za danes izdal rdeče opozorilo za območje Istre in Kvarnerja.

Nevihtno vreme na jadranski obali je v manjši meri napovedano tudi za petek.