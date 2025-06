Hobi-horsing: čez ovire na plišastem konjičku tudi na olimpijadi?

Bosta jezdenje in preskakovanje ovir na plišastem konjičku postali olimpijska disciplina? To je namreč velika želja vseh tekmovalcev tako imenovanega hobi-horsinga, športne discipline, ki je pred desetletjem našla prve navdušence na Finskem in kjer je potekalo mednarodno tekmovanje v tem, kot pravijo tekmovalci, povsem resnem športu 21. stoletja.