'Hočeš ločitev samo zaradi tega? Malo jeze in nekaj udarcev te ne bo ubilo'

"Bila sem zelo bolna in nisem mogla skuhati večerje. Ko je prišel iz službe, me je nadrl, ker ne opravljam gospodinjskih del po hiši. Povedala sem mu, da sem bolna, a me je pretepel s kablom," je opisala grozno situacijo, ki jo je doživela. Sledovi udarcev so bili na njenem hrbtu in rokah še nekaj dni, vendar, kot pravi, ni niti pomislila, da bi to fotografirala.

Afganistanki Farzani so udarci in bolečina precej znani. Mož jo redno pretepa, ponižuje, degradira in se obnaša do nje kot do manjvredne osebe. Kot je povedala za Guardian, je bila do sedaj tiho, prenašala nasilje samo zaradi otrok. Nekega dne pa so stvari ušle izpod nadzora.

Ta napad je bil pika na i. Odločila se je, da bo na sodišče vložila zahtevo za ločitev in se rešila tega groznega življenja. A stvari se niso obrnile v njeno prid. Ko je primer nedavno prišel pred talibansko sodišče, sodnik ni le zavrnil njene vloge, temveč se ji je celo posmehoval.

"Ko sem rekla, da me pretepa in me nenehno ponižuje ter žali, in da hočem ločitev, je sodnik vprašal: 'Hočeš ločitev samo zaradi tega? Nimaš drugega razloga? Malo jeze in udarcev te ne bo ubilo.'"

Ko je sodniku opisala vse napade, ki jih doživlja vsakodnevno, jo je vprašal, če ima kakšne dokaze o nasilju, ki jih Farzana ni imela. "Bila si mlada in si uživala s svojim možem. Zdaj, ko si stara, iščeš izgovore za ločitev, da bi se poročila z nekom drugim. Pojdi domov, imaš dobrega moža, živita skupaj. Malo jeze in nekaj udarcev te ne bo ubilo. Islam dovoljuje možu, da pretepe svojo ženo, če ga ne uboga, da jo disciplinira. Pojdi in ne prihajaj več prositi za ločitev zaradi takšnih stvari," ji je dejal sodnik.

Po sodbi sodišča je Farzana povedala, da je bila prisiljena vrniti se k možu, ki je postal še bolj nasilen kot prej. "Govori mi: 'Ali prenašaj ali umri.' Ne dovoli mi niti, da grem k očetu."

Po podatkih organizacije za človekove pravice so taki primeri v Afganistanu zelo pogosti. Ženske morajo živeti v takšnih odnosih ali pa iskati pravico pred talibanskim sodiščem, kjer jih pogosto sodniki pošiljajo nazaj v nasilne domove, ali, kar je še huje, kaznujejo zaradi "nepokorščine možem".