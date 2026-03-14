Tujina

'Hočeš ločitev samo zaradi tega? Malo jeze in nekaj udarcev te ne bo ubilo'

Kabul, 14. 03. 2026 15.23 pred 1 uro 3 min branja 28

N.V.
Ženska v Afganistanu

Raven fizičnega nasilja nad ženskami, ki ga dovoljujejo novi zakoni talibanov, je vse bolj šokantna. Nov zakon namreč dovoljuje, da moški pretepa svojo ženo in otroke, vendar jim ne sme zlomiti kosti. No, na dan so prišle nove podrobnosti o skrajnostih, ki jih ta zakon dovoljuje.

Afganistanki Farzani so udarci in bolečina precej znani. Mož jo redno pretepa, ponižuje, degradira in se obnaša do nje kot do manjvredne osebe. Kot je povedala za Guardian, je bila do sedaj tiho, prenašala nasilje samo zaradi otrok. Nekega dne pa so stvari ušle izpod nadzora.

"Bila sem zelo bolna in nisem mogla skuhati večerje. Ko je prišel iz službe, me je nadrl, ker ne opravljam gospodinjskih del po hiši. Povedala sem mu, da sem bolna, a me je pretepel s kablom," je opisala grozno situacijo, ki jo je doživela. Sledovi udarcev so bili na njenem hrbtu in rokah še nekaj dni, vendar, kot pravi, ni niti pomislila, da bi to fotografirala.

Ženske v Afganistanu
FOTO: AP

Ta napad je bil pika na i. Odločila se je, da bo na sodišče vložila zahtevo za ločitev in se rešila tega groznega življenja. A stvari se niso obrnile v njeno prid. Ko je primer nedavno prišel pred talibansko sodišče, sodnik ni le zavrnil njene vloge, temveč se ji je celo posmehoval.

"Ko sem rekla, da me pretepa in me nenehno ponižuje ter žali, in da hočem ločitev, je sodnik vprašal: 'Hočeš ločitev samo zaradi tega? Nimaš drugega razloga? Malo jeze in udarcev te ne bo ubilo.'"

Ko je sodniku opisala vse napade, ki jih doživlja vsakodnevno, jo je vprašal, če ima kakšne dokaze o nasilju, ki jih Farzana ni imela. "Bila si mlada in si uživala s svojim možem. Zdaj, ko si stara, iščeš izgovore za ločitev, da bi se poročila z nekom drugim. Pojdi domov, imaš dobrega moža, živita skupaj. Malo jeze in nekaj udarcev te ne bo ubilo. Islam dovoljuje možu, da pretepe svojo ženo, če ga ne uboga, da jo disciplinira. Pojdi in ne prihajaj več prositi za ločitev zaradi takšnih stvari," ji je dejal sodnik.

Po sodbi sodišča je Farzana povedala, da je bila prisiljena vrniti se k možu, ki je postal še bolj nasilen kot prej. "Govori mi: 'Ali prenašaj ali umri.' Ne dovoli mi niti, da grem k očetu."

Po podatkih organizacije za človekove pravice so taki primeri v Afganistanu zelo pogosti. Ženske morajo živeti v takšnih odnosih ali pa iskati pravico pred talibanskim sodiščem, kjer jih pogosto sodniki pošiljajo nazaj v nasilne domove, ali, kar je še huje, kaznujejo zaradi "nepokorščine možem".

Preberi še Ženo lahko pretepeš, a ne smeš ji zlomiti kosti

Pogoji, pod katerimi živijo ženske v Afganistanu, so vse bolj neznosni. Prepovedujejo jim hoditi v šolo, na delovna mesta, zdaj pa je nastopil še nov zakon. Po tem zakonu smejo moški tepsti svoje žene, dokler ne uporabijo "prevelike sile", ni zlomljenih kosti, ran ali vidnih modric, ki jih mora nato ženska dokazovati na sodišču. In če je moški že spoznan za krivega, gre v zapor za pičlih 15 dni.

metalika
14. 03. 2026 16.59
Star arabski pregovor se glasi : Moški vsak dan pretepe ženo. Če on ne ve zakaj, ona to zagotovo ve...
eurosapiens
14. 03. 2026 16.55
to niso novi zakoni ampak uveljavljeno šeriatsko pravo ki se že uvaja tudi v evropi ... angleži so že preuredili del svoje zakonodaje kjer se pri tej populaciji to upošteva ... in tudi v no-go conah po evropi je uveljavljeno
tmj
14. 03. 2026 16.51
sej prov da objavijo tole pa tut ce je zmisljeno da vam odprejo oci, taksni hodijo k nam.. so se za tole borili nasi dedki al za nas in nase otroke.. se mal pa bomo mogl bosansk govorit v trgovini
Žmavc
14. 03. 2026 16.56
V našem šparu, gospa na kruhu ne zna niti besede slovensko.
1butnskala
14. 03. 2026 16.50
Članek je namenjen ?
Žmavc
14. 03. 2026 16.53
Evropski ženski populaciji. Da bodo hvaležne svojim partnerjem, da imajo še cele kosti. Modrice ne štejejo. To lahko imajo.
patogen
14. 03. 2026 16.47
Kje je Nika, kje je 8. marec?
Žmavc
14. 03. 2026 16.49
Doma se pretirano prehranjuje.
Rothschild1
14. 03. 2026 16.50
Ona zagovarja taksno prakso 🤷‍♀️. Tudi Lj Serif se je vceraj zelo grdo obnasal do novinarke 🤷‍♀️. Nika pa nic. Kot kaze, taksno prakso odobrava. Serif je pac “naš”. 💪🏼
Verus
14. 03. 2026 16.45
hahaha kakšne izmišljotine od člankov 🤣 To se prav vidi, da je ženska šef, moški je v bajti sicer z nazivom in v hornonskem neravnovesju. Pravi moški takšne nebuloze ostro napade, samo tega slovensko delovno okolje ne mara
Hvala...
14. 03. 2026 16.41
Vaši članki me vsakič na NOVO PRESENEČAJO..RES STE FANTASTIČNI..
Hvala...
14. 03. 2026 16.49
Dobro da imamo internet da si lahko ogledamo
Hvala...
14. 03. 2026 16.50
Dobro da imamo internet da si lahko ogledamo druge države brez vaših laži in dezinformacij..
lokson
14. 03. 2026 16.39
Zanimivo. Ko pa se tega nazadnjaštva hočejo znebiti v Iranu, pa tem primitivcem dajete potuho. Zmente se novinarji že enkrat.
Medo888
14. 03. 2026 16.37
Mi nismo v Kabulu novinarji . Hodijo pa tile tudi k nam kar pa se je za zamisliti ...
Žmavc
14. 03. 2026 16.31
Ba.ba je kot kosa. Ni fajn, če jo samo brusiš. Sem pa tja, jo je treba včasih tudi sklepat.
Čombe
14. 03. 2026 16.30
vera miru pa to :)
Minifa
14. 03. 2026 16.29
Pri nas pa lahko župan glavnega mesta izsiljuje FARMACEVTKE za spolne usluge, Ljubljana kot KABUL
BroNo1
14. 03. 2026 16.27
Novica za Slovenijo?! Za na prvo stran??
Gutenberg
14. 03. 2026 16.48
Opozorilo slovenskim dekletom, naj bodo pozorne pri izbiri partnerja.
ZMERNI DESNIČAR
14. 03. 2026 16.23
tanja fajon in EU feministke so zgrožene ker so ubili hamenija, ki je to podpiral
Gutenberg
14. 03. 2026 16.21
In tega je zdaj polna Evropa.
mmickica
14. 03. 2026 16.17
In kje je Nika 8.marec? Za splav se bori, ki je v Evropi itak vsepovspd dovoljen, razen na Poljskem.
Dragica Cegler
14. 03. 2026 16.14
Khe oa je naša Nika?
cecen
14. 03. 2026 16.04
Vera miru
Nightrider
14. 03. 2026 16.15
Pri nas največji verniki tudi večinoma doma pretepajo žene.
Groucho Marx
14. 03. 2026 16.19
Oni iz SDja je vernik?
galeon
14. 03. 2026 16.04
Pri nas pa prepoveduje. Smo na istem.
Mami, a boš umrla? Trenutek, ki jo je zlomil po diagnozi raka dojke
Krčnik: Eden najlepših naravnih pojavov v Sloveniji
5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
Zvezdnica rodila tri otroke moškemu, ki jo je varal
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Dnevni horoskop: Ribe so obkrožene z ljubeznijo, tehtnice čaka lepo povabilo
Drama na dvoru: Kaj so si William, Anne in Karel šepetali na dogodku?
Zato so skrivali princesino nosečnost
Elton John se spoprijema z zahtevnim zdravstvenim obdobjem: njegov mož razkriva, kako je danes
Nova obsežna raziskava: vegetarijanska prehrana povezana z nižjim tveganjem za več vrst raka
Zakaj se spomladi poveča število migren (in kakšno vlogo ima pri tem svetloba)
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Znano, kdaj bodo izplačane izredno usklajene pokojnine za en odstotek
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Okvara zaganjača: Kaj storiti in koliko stane popravilo?
Trenerji opozarjajo: 'Pred vadbo morate nujno storiti to!'
Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi
Njen strup lahko človeka ubije v štirih do šestih urah
Ne pozabite: že zdaj začnite zbirati čebulne olupke!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
S tem trikom boste spremenili barvo svoje hortenzije
Priljubljena jušna zakuha, ki so jo pripravljale že naše babice
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
Zdrava solata, ki prispeva k lepi koži, vidu in imunskemu sistemu
Parazit
Kmetija
Interesno območje
Formula 1: VN Kitajske
