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Hodila po ulicah Zadra in vzklikala nacistični pozdrav

Zadar, 18. 06. 2026 11.50 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Hrvaška policija

20-letna mladeniča sta se v začetku maja sprehajala po ulicah Zadra in mimoidočim vzklikala nacistični pozdrav ter držala dvignjeno desnico. Zaradi izpostavljanja in izvajanja simbolov, ki predstavljajo nacistični režim, sta prejela denarno kazen.

Oba mladeniča sta na sodišču priznala krivdo in povedala, da jima je "žal zaradi svojega ravnanja in da se kesata". "Bila sva v družbi prijateljev, malo preveč sva popila, zato je bilo najino vedenje posledica opitosti," sta pojasnila.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Zaradi poveličevanja nemškega nacističnega režima na javnem mestu v Zadru sta 20-letnika kaznovana s kaznijo v višini 700 evrov. Za prekršek, pri katerem se z izpostavljanjem in izvajanjem simbolov, ki predstavljajo nacistični režim, na javnem mestu moti javni red in mir, je sicer predpisana denarna kazen od 700 do 4000 evrov ali zaporna kazen do 30 dni, poroča Index.

Sodišče je obdolžencema kot olajševalno okoliščino upoštevalo iskreno priznanje storjenega prekrška, kot oteževalno okoliščino pa njuno predhodno kaznovanost za podobne prekrške, zato jima je izreklo denarno kazen.

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