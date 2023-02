Hodorkovski: Če Putinu uspe v Ukrajini, Natove meje zanj ne bodo ovira

Neposredni spopad z Natom ni del načrta ruskega predsednika Vladimirja Putina, a Hodorkovski opozarja, da če mu uspe v Ukrajini, bo to Putina opogumilo in Natove meje več ne bodo ovira pri njegovih ambicijah, je za francosko televizijo France24 dejal nekdanji ruski naftni tajkun Mihail Hodorkovski. Pravi, da Putin nima druge izbire, kot da do konca izpelje invazijo na Ukrajino in s tem zadovolji svojo politično bazo "patriotskih nacionalistov".

"Prepričan sem, da Putin ne more nehati. V samo enem letu vojne mu je uspelo oblikovati veliko in vplivno skupino patriotskih nacionalistov ," je dejal. Če bi vojno končal, ne bi mogel izboljšati splošne situacije za ljudi v Rusiji, ker so okupirana ozemlja precejšnje breme, prav tako pa bi se moral soočiti s pritiski teh patriotskih nacionalistov, je poudaril.

"Že štirikrat v zgodovini se je zgodilo, da je Putin izgubo podpore volivcev 'reševal' tako, da je začel novo vojno. In nobenega razloga nimamo, da bi pomislili, da tega ne bo naredil še petič," pravi Hodorkovski.