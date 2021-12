Rok Cvetkov in njegova hči Tjaša Perko sta tista Slovenca, zaradi katerih bodo v tem nadaljevanju hollywoodske uspešnice Plačanci - 50 Cent, Jason Statham in Megan Fox v akcijskih prizorih videti kot največji carji. Pa niso - namesto njih skoke, padce in pretepe izvedeta ona dva in njuna ekipa, zvezdniki pa so nad obema navdušeni.