Hollywood pod vodo: počila več kot sto let stara vodovodna cev

Počila je cev iz leta 1916 na odseku med rezervoarji in manjšimi distribucijskimi vodi po mestu. Nastala je z vodo napolnjena vrtača, ulice so se spremenile v reke, voda je zalila tudi podzemne garaže, parkirišča.

Deroča voda je sredi mesta odnesla tudi osebo, ki se je nato rešila sama. Poročil o poškodovanih zaenkrat ni, prav tako ni ogrožena pitna voda za prebivalce mesta.

Zakaj je cev počila, še ne vedo, eden od možnih razlogov je lahko dejstvo, da tlak v ceveh ponoči, ko vodo potrebuje manj ljudi, naraste. Začasni generalni direktor oddelka za vodo in elektriko Los Angelesa Anselmo Collins je sicer pojasnil, da vsako leto namestijo in zamenjajo približno 72 kilometrov cevi. Odsek, kjer je sedaj počilo, naj bi zamenjali 2031, poroča Los Angeles Times.

Incident je po besedah županje Karen Bass dokaz, da mesto potrebuje celovit načrt javne infrastrukture. Mesto ima sicer skoraj 900 kilometrov podzemnih cevi, od katerih jih je skoraj tretjina starih več kot 80 let. Tipična življenjska doba materialov naj bi bila sto let.