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Hollywood pod vodo: počila več kot sto let stara vodovodna cev

Los Angeles, 17. 07. 2026 10.26 pred 25 minutami 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Počena vodovodna cev v Los Angelesu

Pod vedno živahnimi ulicami Hollywooda v Los Angelesu je zjutraj počila več kot sto let stara vodovodna cev. Ulice so bile v trenutku povsem poplavljene, več cest, ki so se spremenile v reke, so morali popolnoma zapreti, vrata so zaprle tudi restavracije, bari in trgovine na priljubljenem Sunset Stripu.

Počila je cev iz leta 1916 na odseku med rezervoarji in manjšimi distribucijskimi vodi po mestu. Nastala je z vodo napolnjena vrtača, ulice so se spremenile v reke, voda je zalila tudi podzemne garaže, parkirišča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Deroča voda je sredi mesta odnesla tudi osebo, ki se je nato rešila sama. Poročil o poškodovanih zaenkrat ni, prav tako ni ogrožena pitna voda za prebivalce mesta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je cev počila, še ne vedo, eden od možnih razlogov je lahko dejstvo, da tlak v ceveh ponoči, ko vodo potrebuje manj ljudi, naraste. Začasni generalni direktor oddelka za vodo in elektriko Los Angelesa Anselmo Collins je sicer pojasnil, da vsako leto namestijo in zamenjajo približno 72 kilometrov cevi. Odsek, kjer je sedaj počilo, naj bi zamenjali 2031, poroča Los Angeles Times.

Incident je po besedah županje Karen Bass dokaz, da mesto potrebuje celovit načrt javne infrastrukture. Mesto ima sicer skoraj 900 kilometrov podzemnih cevi, od katerih jih je skoraj tretjina starih več kot 80 let. Tipična življenjska doba materialov naj bi bila sto let.

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KOMENTARJI6

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smetilka
17. 07. 2026 10.54
tko je to v komunizmu. dobrodošli!
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0 0
sabro4
17. 07. 2026 10.52
po besedah županje Karen Bass dokaz, da mesto potrebuje celovit načrt javne infrastrukture...ah kje pa potrebujete še več orožja in še kako vojno operacijo v tujini, hebeš infrastrukturo doma
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+1
1 0
sabro4
17. 07. 2026 10.48
greznica in Hollywood, pričakovano
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+1
1 0
a res1
17. 07. 2026 10.48
A niso mogli črpalk zaustavit? Pri nas to naredijo eni brez problema, da še komunala ne pogrunta, da vode ni. O bakru se gre, da bo bolj jasno.
Odgovori
0 0
bu?e24 1
17. 07. 2026 10.39
Ko bi vec dal v ameriko svojo pa mnj za bombe nebi mel septi reke
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+5
5 0
von Frižider
17. 07. 2026 10.44
🇯🇵 'Super Mario' ima rešitev..
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+2
2 0
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