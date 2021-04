Hollywoodskega igralca aretirali zaradi več sto milijonske prevare

Horwitz, ki sicer uporablja umetniško ime Zach Avery , naj bi od vlagateljev zbiral sredstva za dogovore o licenciranju filmov z več filmskimi velikani. Kasneje pa se je izkazalo, da ti dogovori sploh niso obstajali. Če bo obsojen, bi lahko za zapahi preživel do 20 let.

Kazensko ovadbo so v ponedeljek vložili tožilci in ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC). Horwitzu očitajo, da vlagateljska sredstva uporablja za "razkošno osebno porabo", vključno z ekstravagantnimi potovanji v Las Vegas, leti z zakupljenimi letali, plačili za vrhunske avtomobile in nakup dvorca v Los Angelesu, vrednega 5,7 milijona dolarjev (4,78 milijona evrov).

"Horwitz je vlagateljem obljubil izjemno visoke donose, ki so se jim, zaradi sklicevanja na imeni dveh znanih podjetij filmske industrije, zdeli verjetni,"je v torek v izjavi zapisala Michele Wein Layne, višja uradnica SEC.

Kot igralec gospod Horwitz v Hollywoodu ni imel najslavnejše kariere. Razen manjše vloge v filmu Fury, ameriškem vojnem filmu iz leta 2014, v katerem je igral tudi Brad Pitt, se je večinoma pojavljal v nizkoproračunskih filmih s povprečnimi ocenami.

"Verjel sem, da je moja naložba varna"

Na prvi pogled se Lucia's Grace – italijanska komedija, izdana leta 2018 – vlagateljem ni zdela kot donosna naložba. Kritik revije Variety Jay Weissberg je ob svojem večinoma slabem mnenju dejal, da lahko film "velikodušno imenujemo prijetna komična igra", pri čemer je za scenarij dejal, da mu manjka "kohezije" in se preveč trudi, da bi bil "čim bolj neprimerno populističen".

Mnenje o filmu je vidno tudi na spletni strani Rotten Tomatoes, kjer je prejel 43-odstotno oceno. Kljub temu pa bi film s podporo velikih platform teoretično lahko prinesel veliko dobička. No, v to je Horwitz prepričal vlagatelje.

Od leta 2015 je vlagateljem obljubljal, da bo njegovo podjetje 1inMM Capital LLC kupilo pravice za distribucijo filmov v Latinski Ameriki, Afriki in na Novi Zelandiji. Vlagateljem naj bi pri tem dejal, da so sklenjeni distribucijski dogovori z velikimi podjetji za filmsko distribucijo.