V Hongkongu množične aretacije aktivistov in opozicije

Mednarodna javnost je že ob sprejemu spornega zakona, ki med drugim prepoveduje slogane za neodvisnost Hongkonga, izdajstvo, odcepitev, upor, prevrat, terorizem ter sodelovanje s tujimi silami, opozarjala, da gre za kršenje avtonomije Hongkonga. Ta nekdanja britanska kolonija naj bi imela pod načelom "ena država, dva sistema" in v skladu z dogovorom ob vrnitvi Pekingu pravico do lastnega pravnega in političnega sistema za vsaj 50 let po tem, ko jo je Velika Britanija vrnila Kitajski. To se je zgodilo leta 1997.

A po množičnih protestih v Hongkongu za ohranitev demokratskih svoboščin, na katerih so protestirali tudi proti vse večjemu vmešavanju Pekinga, je slednji uvedel omenjeni zakon. Današnje aretacije so po besedah Amnesty International "najjasnejši dokaz, da se zakon o nacionalni javnosti uporablja za kaznovanje vseh, ki izzovejo vladajoči establišment".

Med prijetimi je več članov opozicijskih strank, okrog 20 opozicijskih predstavnikov v lokalnih svetih, dva akademika in odvetnik za človekove pravice. Policisti naj bi poleg aretacij izvedli še preiskavo stanovanja pridržanega aktivista Joshue Wonga in odvetniške pisarne Ho Tse Waija. Pritiskali so tudi na medije, naj jim predajo določene informacije, poroča BBC.

Danes prijeta skupina je bila vpletena v izvedbo primarnih volitev julija lani, s katerimi so opozicijske stranke želele ugotoviti, kateri kandidati bi imeli najboljše možnosti na septembra predvidenih volitvah v hongkonški parlament. Na njih je glasovalo več kot 600.000 ljudi, septembrske volitve pa so bile zaradi pandemije covida-19 naposled preložene.

Opozicijske skupine so upale, da bi jim osvojitev večjega števila sedežev prinesla dovolj moči, da bi lahko blokirali vladne predloge in okrepili pritisk za demokratične reforme. Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je sicer že takrat posvarila, da bi primarne volitve lahko predstavljale prevrat.