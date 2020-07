V Hongkongu prve aretacije po novem zakonu: aretirali moškega z zastavo za neodvisnost

Na prvi dan uveljavitve spornega zakona o nacionalni varnosti, ki ga je uradni Peking vsilil Hongkongu, je policija aretirala več ljudi. Prvi, ki je bil aretiran v skladu z novim zakonom, je moški, ki je nosil zastavo za neodvisnost Hongkonga - s tem pa je postalo tudi jasno, da so čez noč nekateri politični simboli postali nelegalni, poroča AFP . Z novim zakonom so prepovedani tudi slogani za neodvisnost Hongkonga.

Prav danes v Hongkongu sicer obeležujejo 23. obletnico vrnitve te nekdanje britanske kolonije Kitajski. To se je zgodilo leta 1997, v skladu z dogovorom pa naj bi imel Hongkong za vsaj 50 let po vrnitvi Kitajski pravico do določenih svoboščin, med drugim do lastnega pravnega in političnega sistema. Velja ta za 'posebno administrativno območje' z določeno stopnjo avtonomije, po načelu 'ena država, dva sistema'.