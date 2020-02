Slovenka iz Hongkonga: V mestu je panika, ljudi je strah, ne družijo se več

Iz Hongkonga je s hčerkama pripotovala tudi Mirjana Küzma, ki dela v enem od hongkonških svetovalnih podjetji. Kot je povedala, so se oblasti odločile, da bodo šole zaprte najmanj do 2. marca. To je bil tudi razlog za to, da se je odločila rezervirati letalske vozovnice in s hčerkama odpotovati nazaj v Slovenijo."Hčerki sem sklenila vpisati v šolo oziroma vrtec v Sloveniji, sama pa se bom v soboto vrnila v Hongkong, saj me že čaka delo. V Hongkongu je vse zaprto. Šole, knjižnice, zabaviščni parki, odprtih je le nekaj nakupovalnih centrov, bolnišnice in klinike ter pošte. Zaprtih je tudi polovica bank. Mesto se je prelevilo v mesto duhov. Ko se zunaj sprehajaš, je grozno videti vse ljudi z maskami. V bistvu ni nobenega več, ki bi se sprehajal brez maske. Zato je dobro, da so otroci prišli sem, kjer bodo lahko uživali na svežem zraku," je povedala.