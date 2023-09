Hongkong zajelo najmočnejše deževje v zadnjih 139 letih

Posnetki iz poplavljenih območjih prikazujejo poplavljene in močno poškodovane ceste, zalite avtomobile in avtobuse, voda je vdrla v številne objekte.

Po tajfunu je dodatno škodo povzročilo še obilno deževje, ki je ohromilo cestni in železniški promet, na terenu so številne reševalne službe. Prebivalce, ki živijo v bližini rek, so pozvali, naj bodo v pripravljenosti za evakuacijo, grozijo tudi zemeljski plazovi.

Vremenske razmere niso kaj dosti boljše niti v sosednjem kitajskem mestu Šendžen, ki sicer velja tudi za pomembno tehnološko središče. Mesto je zajelo najhujše deževje od začetka meritev leta 1952. Med 17. in 6. uro je padlo v povprečju 202,8 milimetra, največja skupna količina je dosegla 469 milimetrov, navedbe lokalnih medijev povzema Guardian.

Nevarnost še ni mimo, saj so za petek napovedane nove padavine. Vrtce in šole so zato že zaprli, prav tako dele podzemne železnice. Borze so že sporočile, da jutranjega trgovanja ne bo, oblasti pa so podjetjem svetovale, naj zaposlenim omogočijo delo od doma.

Skrb povzročajo tudi polni rezervoarji, iz katerih bi lahko bili primorani izpustiti vodo, kar pa bi verjetno povzročilo poplave v nekaterih severnih predelih Hongkonga.