Hongkong ne bo zasegel jahte ruskega oligarha

"Upoštevali bomo sankcije Združenih narodov, to je naš sistem, to je naša pravna država," je dejal glavni sekretar za administracijo Hongkonga John Lee , ki so ga ZDA sankcionirale zaradi njegove vloge pri izvajanju represivnega zakona o nacionalni varnosti v Hongkongu. Lee je dodal, da ne bodo upoštevali "enostranskih sankcij, ki so jih uvedle posamezne jurisdikcije".