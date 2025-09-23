Pogled iz vesolja na supertajfun: Hongkong v pričakovanju uničujočega udara

Hongkongu se vse bolj približuje supertajfun Ragasa, najmočnejša nevihta na svetu v letu 2025. Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma, več kot 700 letalskih povezav pa je bilo odpovedanih ali preloženih. V trgovinah so se police hitro izpraznile zaradi množičnega nakupovanja, številni prebivalci pa so okna svojih domov in poslovnih prostorov prelepili z lepilnim trakom v upanju, da bi zmanjšali škodo ob morebitnem razbitju stekla.

Ragasa s sunki vetra do 220 kilometrov na uro predstavlja resno grožnjo obali province Guangdong, ki meji na finančno središče Hongkong. Po podatkih vremenoslovcev bo supertajfun obdržal svojo moč tudi med približevanjem kitajski obali ter vplival na Hongkong, celinsko Kitajsko in Tajvan, potem ko je v ponedeljek že opustošil severne Filipine, poroča Reuters.

Hongkonški observatorij je danes popoldne izdal opozorilo stopnje 8, kar pomeni zaprtje večine podjetij in javnega prevoza. Strokovnjaki napovedujejo hitro slabšanje razmer, zlasti v noči na sredo, ko bi lahko izdali še višja opozorila. Oblasti svarijo tudi pred nevarnimi dvigi morske gladine, ki bi lahko dosegli do pet metrov, kar je podobno kot pri tajfunih Hato leta 2017 in Mangkhut leta 2018, ki sta povzročila milijardno škodo. Obalne predele Hongkonga lahko tako poplavi večmetrski val, prebivalcem pa so začeli deliti vreče s peskom za zaščito domov.

Posledice na Filipinih

Na Kitajskem so v več kot desetih mestih province Guangdong preventivno zaprli šole, podjetja in javni prevoz. V tehnološkem središču Shenzhen se uradniki pripravljajo na preselitev 400.000 ljudi iz nižje ležečih in obalnih območij. V pripravljenosti je več kot 800 zasilnih zavetišč, ekipe pa obrezujejo drevesa ob glavnih cestah, da bi preprečile dodatno škodo. V območju Makava pa bodo ob dvigu opozorila na stopnjo 8 morali zapreti vse igralnice. Guangzhou, največje mesto v provinci Guangdong z 18,6 milijona prebivalcev, naj bi pozneje v torek izdalo rdeči alarm, poroča CNN.

Padavine na Tajvanu

Na vzhodu Tajvana je medtem padlo skoraj 60 centimetrov dežja. Poškodovanih je bilo 25 ljudi, prometne motnje pa so se nadaljevale že drugi dan zapored, odpovedanih je bilo kar 273 letov. Ragasa, ki je v ponedeljek dosegala sunke vetra do 260 kilometrov na uro in s tem dosegla status najmočnejše nevihte kategorije 5 v letu 2025, je trenutno nekoliko oslabela, a kot tajfun četrte kategorije ostaja izjemno nevarna.