Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Pogled iz vesolja na supertajfun: Hongkong v pričakovanju uničujočega udara

Hongkong, 23. 09. 2025 10.35 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
4

Hongkongu se vse bolj približuje supertajfun Ragasa, najmočnejša nevihta na svetu v letu 2025. Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma, več kot 700 letalskih povezav pa je bilo odpovedanih ali preloženih. V trgovinah so se police hitro izpraznile zaradi množičnega nakupovanja, številni prebivalci pa so okna svojih domov in poslovnih prostorov prelepili z lepilnim trakom v upanju, da bi zmanjšali škodo ob morebitnem razbitju stekla.

Ragasa s sunki vetra do 220 kilometrov na uro predstavlja resno grožnjo obali province Guangdong, ki meji na finančno središče Hongkong. Po podatkih vremenoslovcev bo supertajfun obdržal svojo moč tudi med približevanjem kitajski obali ter vplival na Hongkong, celinsko Kitajsko in Tajvan, potem ko je v ponedeljek že opustošil severne Filipine, poroča Reuters.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hongkonški observatorij je danes popoldne izdal opozorilo stopnje 8, kar pomeni zaprtje večine podjetij in javnega prevoza. Strokovnjaki napovedujejo hitro slabšanje razmer, zlasti v noči na sredo, ko bi lahko izdali še višja opozorila.

Oblasti svarijo tudi pred nevarnimi dvigi morske gladine, ki bi lahko dosegli do pet metrov, kar je podobno kot pri tajfunih Hato leta 2017 in Mangkhut leta 2018, ki sta povzročila milijardno škodo. Obalne predele Hongkonga lahko tako poplavi večmetrski val, prebivalcem pa so začeli deliti vreče s peskom za zaščito domov.

Posledice na Filipinih
Posledice na Filipinih FOTO: AP

Na Kitajskem so v več kot desetih mestih province Guangdong preventivno zaprli šole, podjetja in javni prevoz. V tehnološkem središču Shenzhen se uradniki pripravljajo na preselitev 400.000 ljudi iz nižje ležečih in obalnih območij. V pripravljenosti je več kot 800 zasilnih zavetišč, ekipe pa obrezujejo drevesa ob glavnih cestah, da bi preprečile dodatno škodo. 

V območju Makava pa bodo ob dvigu opozorila na stopnjo 8 morali zapreti vse igralnice. Guangzhou, največje mesto v provinci Guangdong z 18,6 milijona prebivalcev, naj bi pozneje v torek izdalo rdeči alarm, poroča CNN.

Padavine na Tajvanu
Padavine na Tajvanu FOTO: AP

Na vzhodu Tajvana je medtem padlo skoraj 60 centimetrov dežja. Poškodovanih je bilo 25 ljudi, prometne motnje pa so se nadaljevale že drugi dan zapored, odpovedanih je bilo kar 273 letov.

Ragasa, ki je v ponedeljek dosegala sunke vetra do 260 kilometrov na uro in s tem dosegla status najmočnejše nevihte kategorije 5 v letu 2025, je trenutno nekoliko oslabela, a kot tajfun četrte kategorije ostaja izjemno nevarna.

HongKong v pripravah na tajfun
HongKong v pripravah na tajfun FOTO: AP
Hongkong tajfun poplave
Naslednji članek

Trump jemanje paracetamola povezal z avtizmom, stroka zaskrbljena

SORODNI ČLANKI

Slovenski turist na Filipinih: 'Kamor koli greš, si do kolen v vodi'

V Vietnamu več kot pol milijona ljudi napotili v začasna zatočišča

Se moramo zaradi robotov bati za delovna mesta, še posebej starejši?

Tajfun dosegel obalo, preventivno evakuirali okoli 8000 ljudi

Kamera na armaturni plošči ujela tragičen trenutek, ko se zruši most

Fotografije pričajo o hudih posledicah tajfuna v Vietnamu, umrlo več deset oseb

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
23. 09. 2025 11.26
+3
Še en dokaz kako je zemlj ravna, a ne??? Za nekatere je ja...
ODGOVORI
3 0
Mirko papež
23. 09. 2025 11.17
+0
Pozitivno bojo mal ladje pa kitajska roba počakale
ODGOVORI
1 1
boslo
23. 09. 2025 11.13
-3
Kitajci imajo tudi NATO?
ODGOVORI
0 3
Justice4all
23. 09. 2025 11.09
+0
V območju Makv ??? Mogoče Macao kjer so igralnice? Novinarji: osnovna šola je?
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256