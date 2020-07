Hongkonški aktivist pobegnil na neznano čezmorsko lokacijo

Z začetkom meseca je v Hongkongu v veljavo vstopil sporni zakon o nacionalni varnosti, ki ga je uradni Peking po lanskoletnih množičnih demonstracijah proti vse večjemu kitajskemu vplivu vsilil tej regiji. Šlo naj bi za napad na svoboščine in avtonomijo Hongkonga ter kršitev dogovora iz leta 1997, ko je bila ta nekdanja britanska kolonija vrnjena Kitajski – ob tem pa naj bi imela po načelu "ena država, dva sistema" zagotovljeno določeno stopnjo avtonomije. To pa sedaj uradni Peking spodkopava z novim zakonom, so med drugim jasne Združene države Amerike, ki so se že odzvale z novimi sankcijami proti Pekingu.

Z zakonom o nacionalni varnosti so v Hongkongu tako rekoč čez noč postale prepovedane zastave za neodvisnost Hongkonga – prva oseba, ki jo je policija v skladu z zakonom aretirala, je bil prav moški z omenjeno zastavo. Nelegalni so postali tudi slogani, kot je "osvoboditev Hongkonga, revolucija našega časa". Kljub prepovedi so se v zadnjih dneh na hongkonških ulicah zbirali protestniki, proti katerim je policija uporabila tudi solzivec in vodne topove, aretiranih je bilo več sto ljudi.