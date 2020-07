Hongkonška policija nad protestnike, ZDA s sankcijami proti Kitajski

Že pred sporno potezo kitajskih oblasti so ZDA začele odpravljati posebni status Hongkonga, lani pa so podpisale zakon o človekovih pravicah in demokraciji, ki je podprl tamkajšnje protestnike.

“ Zakon je surov in močno zatira prebivalce Hongkonga. Njegov namen je uničiti svobode, ki so jim bile obljubljene ,” je dejala predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Nov ukrep je označila za nujen odziv na sprejetje kitajskega zakona o nacionalni varnosti, ki je, kot je dejala, namenjen odpravi demokratičnih svoboščin v Hongkongu.

Po uveljavitvi spornega zakona o nacionalni varnosti, ki ga je uradni Peking vsilil Hongkongu, je na ulicah protestiralo na tisoče ljudi, policija pa jih je aretirala najmanj 400. Protesti so se sicer začeli v sredo, ko je policija kot prvega aretirala moškega, ki je nosil zastavo za neodvisnost Hongkonga . S tem je postalo jasno, da so čez noč nekateri politični simboli postali nelegalni. Policija je aretirala tudi 15-letno deklico, ki je v roki držala zastavo Hongkonga. Policisti so uporabili solzivec, gumijaste naboje in vodne topove, da bi razgnali na tisoče protestnikov.

Britanski premier Boris Johnson je medtem dejal, da je sprejetje tega zakona jasna in resna kršitev kitajsko-britanske deklaracije iz leta 1985. Na podlagi slednje je bil Hongkong leta 1997 vrnjen Kitajski, a pod določenimi pogoji. V skladu z dogovorom naj bi imel Hongkong za vsaj 50 let po vrnitvi Kitajski pravico do določenih svoboščin, med drugim do lastnega pravnega in političnega sistema. Velja za 'posebno administrativno območje' z določeno stopnjo avtonomije, po načelu 'ena država, dva sistema'.

Johnson se je zavzel, da bi ponudil skoraj trem milijonom prebivalcem Hongkonga, ki je nekdanja britanska kolonija, pravico do bivanja v Veliki Britaniji. Obljuba je močno razjezila kitajskega veleposlanika v Veliki Britaniji, ki je dejal, da Britanci nimajo pravice do podeljevanja viz za prebivalce Hongkonga. Kitajska je napovedala povračilne ukrepe. Johnsonov predlog predvideva 5-letno vizo, ki bi približno 2,9 milijona prebivalcev Hongkonga omogočila delo in bivanje na Otoku z možnostjo pridobitve britanskega državljanstva.

Zunanji britanski minister Dominic Raabje priznal, da Velika Britanija ne more zaustaviti Kitajske, če bo ta skušala preprečiti prihod prebivalcev Hongkonga na Otok. Kitajski veleposlanik poteze Britancev vidi kot kršitev dogovora med državama, britansko kritiziranje spornega zakona pa je označil za neodgovorno in neupravičeno.

Oglasil se je tudi avstralski premier Scott Morrison, ki je v četrtek prav tako omenil možnost, da bi prebivalcem Hongkonga zagotovili varno zatočišče v Avstraliji. Morrison je dejal, da so Avstralci pripravljeni podpreti tamkajšnje prebivalce, čeprav njegov kabinet še ni dokončno določil podrobnosti, vključno s vprašanjem, ali bo ta pomoč zagotavljala tudi pravico do avstralske vize.

Kitajsko so obsodile številne zahodne države, med drugim tudi Slovenija, podprlo pa jo je 53 držav na čelu s Kubo.

Slovenija se je pridružila skupni izjavi Evropske unije, v kateri poudarja, da podpira stabilnost in napredek Hongkonga ob spoštovanju načela ena država, dva sistema ter se zavzema za ohranitev visoke stopnje avtonomnosti Hongkonga, ki je zajeta v temeljnem zakonu in mednarodnih zavezah, so sporočili z MZZ.