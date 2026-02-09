Hongkonški medijski tajkun obsojen na 20 let zapora: 'V bistvu smrtna obsodba'

V Hongokongu se je zaključilo najodmevnejše zaslišanje o nacionalni varnosti in skoraj pet let trajajoča pravna saga, poročajo tuji mediji. Ustanovitelj zdaj že ukinjenega prodemokratičnega časopisa Apple Daily in medijski mogotec Jimmy Lai je bil obsojen na 20 let zaporne kazni. Kazen so mu dosodili v skladu s pekinškim zakonom o nacionalni varnosti.
20-letno zaporno kazen so 78-letniku izrekli znotraj najstrožjega kazenskega razpona od 10 let do dosmrtnega zapora za kazniva dejanja "hude narave". Laijeva družina, odvetnik, podporniki in nekdanji sodelavci so opozorili, da bi lahko umrl v zaporu, saj trpi zaradi zdravstvenih težav, vključno s palpitacijami srca in visokim krvnim tlakom.
Kot so sporočili s honkonškega sodišča, so mu višjo kazen dosodili zaradi dejstva, da je bil "gonilna sila tujih zarot". Gre za najstrožjo izrečeno kazen, ki so jo izrekli v skladu s kontroverznim zakonom o nacionalni varnosti, za katerega Kitajska trdi, da je potreben za stabilnost mesta, poroča tuji mediji.
Prvič so ga sicer aretirali avgusta 2020, konec lanskega leta pa je bil spoznan za krivega po dveh točkah obtožnice zaradi tujega dogovarjanja in eni točki obtožnice zaradi "uporniške objave".
Lai je v času sojenja zanikal vse obtožbe ter poudarjal, da je "politični zapornik", ki ga preganja Peking. Pred aretacijo je bil namreč eden najglasnejših kritikov Pekinga, pogosto pa je kot orodje protesta uporabljal svoj prodemokratični časopis.
'Pravna država je v Hongkongu popolnoma uničena'
Skupaj z njim je bilo obsojenih tudi šest nekdanjih direktorjev časopisa, ki so prejeli od šest let in devet mesecev do desetih let zapora.
Gre za založnika Cheung Kim-hunga, namestnika založnika Chan Pui-mana, glavnega urednika Ryana Lawa, izvršnega glavnega urednika Lam Man-chunga, izvršnega glavnega urednika, ki je bil odgovoren za angleške novice, Fung Wai-konga, in uredniškega novinarja Yeung Ching-keeja, poroča Al Jazeera.
Obsodba je že sprožila številne kritične odzive. Izvršna direktorica Odbora za zaščito novinarstva Jodie Ginsberg je komentirala, da je bila s tem "pravna država v Hongkongu popolnoma uničena". "Današnja nezaslišana odločitev je zadnji žebelj v krsto za svobodo tiska v Hongkongu," je dejala in dodala, da bi morala mednarodna skupnost orekpiti pritisk za ipustitev Laija.
Odzvali so se tudi številni voditelji, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki sicer tudi sam napada in grozi njemu nenaklonjenim medijem, in britanski premier Keir Starmer. Slednji je dejal, da je Laijev primer prejšnji mesec omenil tudi na srečanju s kitajskim predsednikom Ši Jinpingom.
"Stroga 20-letna kazen za 78-letnega Jimmyja Laia je dejansko smrtna obsodba," je dejala Elaine Pearson, direktorica za Azijo pri organizaciji Human Rights Watch. "Kazen te višine je kruta in globoko krivična," je jasna.
Peking je sicer v preteklosti takšne kritike že zavrnil kot poskuse blatenja hongkonškega pravosodnega sistema, medtem ko hongkonške oblasti vztrajajo, da Laijev primer "nima nič skupnega s svobodo govora in tiska".
