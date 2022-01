Hongkonško letališče prepovedalo tranzite iz 153 držav

Mesto je ponovno uvedlo stroga pravila o socialni distanci, vključno z zaprtjem telovadnic in prepovedjo prehranjevanja v restavracijah po 18. uri. Druge letalske družbe so zaradi strogih pravil o karanteni drastično zmanjšale število potovanj v Hongkong ali pa so se mu začele v celoti izogibati.

Odločitev za strožji nadzor nad širjenjem virusa prihaja v času ko se Peking bori proti hitremu širjenju delte in omikrona. Tako kot celinska Kitajska je tudi Hongkong med pandemijo izvajal nekatere izmed najstrožjih ukrepov na svetu, vključno s tedenskimi karantenami, zaporami mest in množičnim testiranjem.

Brez izjem za udeležence olimpijskih iger?

Ni jasno, ali bo prekinitev tranzita vplivala tudi na zimske olimpijske igre, saj se pričakuje, da bodo številni športniki in uradniki v prihodnjih dneh pred odprtjem iger potovali na Kitajsko prek Hongkonga. V današnji izjavi letališča Hongkong ni bilo navedenih nobenih izjem za olimpijske delegate, tiskovni predstavnik pa se na prošnjo za pojasnila še ni odzval.

Celinska Kitajska se bori z izbruhom koronavirusa v več mestih, s čimer preizkuša svojo brezcovidno strategijo le nekaj tednov pred igrami, ki bodo potekale v mehurčku, v katerem bodo vsi udeleženci izolirani od širšega prebivalstva. V skladu s strategijo so v mestu Xi'an prejšnji mesec izolirali približno 13 milijonov ljudi, potem ko so zaznali širjenje različice delta. Prav tako so oblasti poročale o odkritju omikrona v pristaniškem mestu Tianjin, ki je blizu Pekinga in olimpijskih prizorišč.