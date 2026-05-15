Tujina

V Hormuški ožini še naprej vre: eno ladjo zasegli, druga potonila

Teheran, 15. 05. 2026 08.34 pred 43 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.L.
Tovorna ladja v Hormuški ožini v začetku maja

Napetosti v Hormuški ožini ne pojenjajo. V zadnjem incidentu so zasegli ladjo, ki je bila zasidrana ob Združenih arabskih emiratih (ZAE), indijska tovorna ladja pri Omanu pa je po napadu potonila. Medtem so ZAE zavrnili navedbe izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, da je med vojno "po tihem" obiskal to arabsko državo.

Kdo stoji za zadnjimi incidenti, sprva ni bilo jasno, a zgodili so se kmalu po tem, ko je Iran znova ponovil, da bodo nadzirali plovbo skozi ožino in da ima država pravico zaseči tankerje z nafto, ko so povezani z ZDA, navaja AP.

Agencija za pomorske trgovinske operacije Združenega kraljestva je javila, da je bila zasežena ladja zasidrana 70 kilometrov severovzhodno od pristanišča Fujairah v ZAE. Pristanišče ima pomemben terminal za izvoz nafte, ki so ga v času vojne že večkrat napadli. Ladjo je po njihovih informacijah zaseglo nepooblaščeno osebje. Imena plovila niso razkrili, so pa povedali, da sedaj pluje proti iranskim vodam.

Naftni tanker v Hormuški ožini.
FOTO: Profimedia

Že v sredo pa je ob obali Omana potonila tovorna ladja pod indijsko zastavo. Po napadu je na ladji izbruhnil požar, 14 članov posadke, vsi so iz Indije, pa je rešila omanska obalna straža. Kdo je ladjo napadel, indijske oblasti niso razkrile, so pa obsodile napade na komercialne ladje in civilne mornarje.

Trump na Kitajskem, za kitajske ladje izjeme

Novi nemiri se sicer dogajajo v času, ko je ameriški predsednik Donald Trump na obisku na Kitajskem, ki velja za iransko zaveznico. Bela hiša je včeraj sporočila, da se tako ZDA kot Kitajska strinjata, da mora ožina ostati odprta.

Prav po tem, ko je Trump prispel na Kitajsko, so skozi Hormuško ožino v skladu z novimi iranskimi protokoli začele pluti kitajske ladje. Na prošnjo kitajskega zunanjega ministrstva so se v Iranu strinjali, da jim olajšajo prehod.

Preberi še Trump v rezidenci komunistične partije: Sklenili smo fantastične sporazume

Izraelski obisk ZAE?

Zaseg ladje ZAE se je zgodil tudi po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu sporočil, da je med vojno "tiho" obiskal ZAE, ki so kasneje zanikali kakršen koli tajni obisk.

Netanjahu se je srečal s predsednikom ZAE šejkom Mohamedom bin Zajedom Al Nahyanom. Srečanje je "privedlo do zgodovinskega preboja v odnosih med Izraelom in Združenimi arabskimi emirati", so zapisali v uradu Netanjahuja. Uradna agencija ZAE je nato odgovorila, da so odnosi med državama javni in potekajo v okviru sporazumov in ne neuradnih dogovorov.

ZAE tudi zanikajo, da so sprejeli kakršno koli izraelsko vojaško delegacijo. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee je namreč razkril, da je Izrael v ZAE poslal orožje za zračno obrambo in osebje za njegovo upravljanje.

Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Državi sta sicer leta 2020 normalizirali odnose, kar je Iran kritiziral, češ da je Izrael še vedno vojaško in obveščevalno prisoten v zalivski državi. Ta si sicer prizadeva za dobre odnose z Izraelom in ne trenutno vlado, saj mnogi v ZAE nasprotujejo izraelski politiki v Gazi, ocenjujejo analitiki.

Netanjahujevo naznanilo obiska nekateri poznavalci ocenjujejo tudi kot nabiranje političnih točk pred volitvami. Stranki Netanjahuja namreč podpora pada.

