Za poceni nafto in plin najpomembnejših 34 kilometrov

Hormuška ožina je ozek pas med Omanskim zalivom na jugovzhodu in Perzijskim zalivom na jugozahodu. Severno obalo ožine nadzoruje Iran, južno pa Združeni arabski emirati in Oman. Na najožji točki je ožina široka le 34 kilometrov, skozi ožino pa poteka petina svetovne trgovine z nafto in četrtina svetovne dnevne trgovine z utekočinjenim zemeljskim plinom.

Ob stopnjevanju konflikta na Bližnjem vzhodu pa se povečuje tudi tveganje, da bi bil pretok nafte skozi ožino moten ali celo ustavljen. Da je ožina ena najpomembnejših strateških točk priznava tudi ameriška uprava za energetske informacije (EIA).

Simone Tagliapietra, višji sodelavec bruseljskega možganskega trusta Bruegel, ki proučuje svetovna gospodarska vprašanja, je za CNN ocenil, da bi kakršen koli konflikt v Hormuški ožini povzročil hude posledice, morda celo podobne tistim ob naftnemu šoku v 70. letih prejšnjega stoletja. Oktobra 1973 so namreč arabske države, izvoznice nafte, proti državam, ki so podpirale Izrael, uvedle embargo, cene nafte pa so ponekod poskočile v nebo.