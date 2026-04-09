Iran izdal smernice, kako se izogniti minam v Hormuški ožini

Iranska revolucionarna garda je objavila zemljevid, ki prikazuje 'varne' poti čez ožino. Ladje, ki vstopajo iz Omanskega zaliva, morajo pluti severno od iranskega otoka Larak in nato nadaljevati pot proti Perzijskemu zalivu.
Ladje, ki plujejo v drugo smer, pa ožino prečkajo južno od otoka Larak in nato nadaljujejo pot naprej.
Nove poti potekajo precej severneje kot prej, zelo blizu iranske obale. Iranci namreč trdijo, da se na območju, kjer so pred vojno plule ladje, zdaj nahajajo morske mine, posledično pa obstaja nevarnost eksplozije.
Po včerajšnjem zaostrovanju sicer ni povsem jasno, ali je Hormuška ožina odprta ali ne. Iranski mediji so namreč poročali, da so iranske oblasti znova ustavile ladijski promet v ožini kot povračilen ukrep za izraelske napade v Libanonu. ZDA medtem trdijo, da gre za lažna poročila in da se je število ladij, ki so uspešno prečkale ožino, po dogovoru "znatno povečalo".
Podatki podjetij, ki spremljajo mednarodni ladijski promet, pa kažejo drugačno sliko. Pomorsko podjetje Windward je sporočilo, da je v sredo ožino prečkalo le 11 ladij, približno enako število kot v prejšnjih dneh, poroča Guardian. V času pred vojno je ožino na dan prečkalo okoli 140 ladij.
'Teheranska cestnina': En dolar na sod
Kot še navajajo, se morajo ladje pred vstopom v ožino usklajevati z iranskimi oblastmi, ki od ladjarjev zahtevajo plačilo visokih pristojbin. Analitiki so jih poimenovali 'teheranska cestnina'. Ta naj bi znašala do en dolar v kriptovalutah na sod nafte. Za kontekst: največji supertankerji lahko prevažajo tudi do tri milijone sodčkov nafte.
Iranci naj bi tankerjem v Perzijskem zalivu prek radijskega prenosa sporočali, da bodo tisti, ki bodo prečkali ožino brez odobritve, napadeni.
Po podatkih ZN je od izbruha konflikta v Perzijskem zalivu ujetih približno 2000 plovil – s približno 20.000 pomorščaki na krovu. Med njimi so tankerji za prevoz nafte in plina, ladje za prevoz razsutega tovora in tovorne ladje ter šest turističnih križark.
Ker večina ne more prečkati ožine, da bi nadaljevala svojo pot, ostajajo ujeti, z vedno manjšimi zalogami hrane in vode.
Analitiki ladijskega prometa napovedujejo, da bodo ladijski prevozniki pridobili zaupanje, ko bo prva ladja v lasti velikega evropskega podjetja varno prečkala ožino.