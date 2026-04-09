Iran izdal smernice, kako se izogniti minam v Hormuški ožini

Iranska revolucionarna garda je objavila zemljevid, ki prikazuje 'varne' poti čez ožino. Ladje, ki vstopajo iz Omanskega zaliva, morajo pluti severno od iranskega otoka Larak in nato nadaljevati pot proti Perzijskemu zalivu.

Ladje, ki plujejo v drugo smer, pa ožino prečkajo južno od otoka Larak in nato nadaljujejo pot naprej.

Nove poti potekajo precej severneje kot prej, zelo blizu iranske obale. Iranci namreč trdijo, da se na območju, kjer so pred vojno plule ladje, zdaj nahajajo morske mine, posledično pa obstaja nevarnost eksplozije.

Po včerajšnjem zaostrovanju sicer ni povsem jasno, ali je Hormuška ožina odprta ali ne. Iranski mediji so namreč poročali, da so iranske oblasti znova ustavile ladijski promet v ožini kot povračilen ukrep za izraelske napade v Libanonu. ZDA medtem trdijo, da gre za lažna poročila in da se je število ladij, ki so uspešno prečkale ožino, po dogovoru "znatno povečalo".

Podatki podjetij, ki spremljajo mednarodni ladijski promet, pa kažejo drugačno sliko. Pomorsko podjetje Windward je sporočilo, da je v sredo ožino prečkalo le 11 ladij, približno enako število kot v prejšnjih dneh, poroča Guardian. V času pred vojno je ožino na dan prečkalo okoli 140 ladij.