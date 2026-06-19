Skozi Hormuško ožino prve ladje, Iran napoveduje uvedbo pristojbin

Skozi Hormuško ožino je stekel tudi komercialni pomorski promet, a je obseg prometa še vedno precej pod ravnjo iz časa pred začetkom vojne 28. februarja, ko je bil skoraj popolnoma ustavljen.
Z obalne avtoceste v Khasabu v Omanu, ki vodi do ožine, so v četrtek opazili velike trgovske ladje, ki so plule skozi ožino. Manj gneče je tudi na jugu ožine, navaja AP.
Še pred dvema tednoma je bilo v okolici ožine zasidranih ali je obtičalo več kot 100 ladij.
Sporazum je zagotovil ponovno odprtje ožine, medtem ko bi se sprti strani usedli za pogajalsko mizo in v 60 dneh dorekli vse podrobnosti sporazuma. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so sicer preložena. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik JD Vance namreč odpovedal obisk alpske države.
Iran: Upravljanje ožine stane
S sporazumom lahko sicer Iran na trgu brez sankcij prodaja svojo nafto, ZDA pa odpravljajo blokado iranskih pristanišč. Ukrepi naj bi prispevali k znižanju cen bencina na globalnem trgu.
A brezplačen prehod skozi ožino je zagotovljen le za 60 dni, torej za obdobje, ko naj bi se strani pogajali. Po tem ni izključena možnost uvedbe pristojbin za plovbo skozi ožino, je pod pogojem anonimnosti za AP razkril ameriški uradnik. Podrobnosti sporazuma javnosti sicer še niso znane.
Toda vsem, ki so upali, da bo plovba skozi ožino brezplačna, glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf sporoča, da je z eno najbolj prometnih pomorskih poti treba upravljati, kar pa bo imelo svojo ceno.
Napovedim nasprotujejo Združeni arabski emirati, kjer so prepričani, da je upravljanje ožine pred konflikti delovalo dobro. "Ni bilo težav. Ladje so prosto plule," je dejal njihov zunanji minister Faisal bin Farhan Al Saud. Nova ureditev se mu zdi vsiljena in nesmiselna.