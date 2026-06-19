Skozi Hormuško ožino prve ladje, Iran napoveduje uvedbo pristojbin

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Plovila v Omanskem zalivu pred Hormuško ožino AP

Plovila v Omanskem zalivu pred Hormuško ožino AP



Skozi Hormuško ožino je stekel tudi komercialni pomorski promet, a je obseg prometa še vedno precej pod ravnjo iz časa pred začetkom vojne 28. februarja, ko je bil skoraj popolnoma ustavljen. Z obalne avtoceste v Khasabu v Omanu, ki vodi do ožine, so v četrtek opazili velike trgovske ladje, ki so plule skozi ožino. Manj gneče je tudi na jugu ožine, navaja AP.

Še pred dvema tednoma je bilo v okolici ožine zasidranih ali je obtičalo več kot 100 ladij. Sporazum je zagotovil ponovno odprtje ožine, medtem ko bi se sprti strani usedli za pogajalsko mizo in v 60 dneh dorekli vse podrobnosti sporazuma. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so sicer preložena. Le nekaj ur pred tem je ameriški podpredsednik JD Vance namreč odpovedal obisk alpske države.

Iran: Upravljanje ožine stane