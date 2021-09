"Pri Emirates imajo zelo strogo kadrovsko politiko. Med letalskim osebjem nikoli ne boste videli starejših ljudi. Želijo le ljudi, ki so privlačni," pravi Duygu Karaman iz Združenega kraljestva. Danes 37-letnica je kot stevardesa pri omenjeni letalski družbi delala kar deset let. Od tega pa je zadnja tri leta morala ob prihodu v službo večkrat nenapovedano na tehtanje, je povedala za britanski The Mirror .

Služba stevardese pri Emirates, ki velja za eno izmed najbolj varnih, kakovostnih in prestižnih letalski družb, se zdi marsikateremu mlademu dekletu sanjska priložnost za dober zaslužek in hkrati možnost za spoznavanje in raziskovanje sveta. Izbori za letalsko osebje potekajo po vsem svetu, družba pa na tak način išče mlade, lepe in urejene ljudi.

Karamanova trdi, da so nekatere stevardese v strahu, da bi izgubile službo ali bile "kaznovane" z nižjo plačo, počele vse možno, da izgubijo odvečne kilograme. Ena od njenih sodelavk, ki so jo prav tako imeli pod drobnogledom zaradi nekaj odvečnih kilogramov, je odšla celo pod nož, čeprav ji je zdravnik poseg odsvetoval.

Sama je postala tarča strogega preverjanja teže po tem, ko je bila že sedem let del posadke. Nekdo od osebja se je pritožil nad njenim videzom in vodstvu prijavil, da je "predebela", čeprav nosi konfekcijsko številko 40 in je imela 63,5 kilograma.

"Niso mi povedali, kdo me je prijavil, pač pa so me stehtali in dejali, da se držijo indeksa telesne mase (BMI). Ker sem imela dva kilograma preveč, so me dali na shujševalni program," je pojasnila 37-letnica.

A tudi njihov "shujševalni program" ni bil v nobeno pomoč, pravi. "Dali so mi papir A4 formata, na katerem je pisalo le 'izogibajte se rižu, izogibajte se kruhu', takšne stvari," pravi in dodaja, da kljub temu, da ima družba oddelek za nutricionistiko, svojim zaposlenim niso dali konkretnih nasvetov, ali jim nudili pomočI pri izgubi odvečnih kilogramov. "Šlo je za vsakdanja navodila, ki jih vsi poznamo, kot so "redno spanje", kar pa zaradi narave dela ni bilo izvedljivo," je poudarila.