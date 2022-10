Hotel s skritimi kamerami

Lastnik hotela je obtožbe zanikal in v izjavi na policijski postaji v Kasandri poudaril, da je namestil le snemalnik za nadzor okolice zaradi bojazni, da bo kaj ukradeno. Po kratkem zaslišanju so ga izpustili. Iz dosedanje preiskave je bilo ugotovljeno, da je bilo samo v tej sobi posnetih vsaj še deset parov, kamere pa so bile postavljene tudi v drugih prostorih prenočišč.

Po poročanju grških medijev je 25-letna punca, ki je skupaj s partnerjem prijavila dogodek grški policiji, delala v kavarni na vaškem trgu, ki jo vzdržuje taisti lastnik. Ta je bil tudi tisti, ki je mladenki in njenemu partnerju ponudil sobo, da bi tam bivala in na tak način privarčevala. Kamero je opazil njen partner.

Lastnik se je po incidentu, ki je sprožil val ogorčenja med meščani, odločil odstraniti vse sledi obstoja hotela in kavarne, ki ju je vodil. Potrgal je namreč vse napise in imena, na katerih je bilo ime nastanitve, ter pobegnil iz Afitosa.

"Vse je bilo zaprto, trgovina je bila zaprta, sobe so bile zaprte," je dejal predsednik lokalne skupnosti Leonidas Papavasileiou v pogovoru za grške medije in poudaril, da je lastnik apartmajev in kavarne iz "ene najboljših družin v vasi."

"Nihče tega ni pričakoval in ves čas se sprašujemo, zakaj se je to zgodilo. V sobah je bilo nekaj kamer in opazoval je pare. Opazoval je tudi ljudi, ki so bili v njegovem delovnem okolju," je dodal Papavasileiou.