1240 sob: velikan na Baltiku sprejel prve goste, Nemci zaskrbljeni

Več kot dva tedna prej, kot je bilo napovedano, kar je dvignilo marsikatero obrv, je prve goste sprejel novi hotel na poljski obali Baltika. Velikan s petimi zvezdicami, ki se ponaša s kar 1240 sobami, bolj kot na domače cilja na nemške goste. Meja je namreč oddaljena le okoli 70 kilometrov, Baltsko morje pa ob gneči in neznosni vročini, ki vse bolj označuje počitnice na Mediteranu, postaja priljubljena destinacija za poletni dopust.

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Hotel Golebiewski Pobierowo je največji ne le na Poljskem, ampak na celotnem Baltiku. Ima 13 nadstropij in 1240 sob, obsega pa kar 180.000 kvadratnih metrov. Največji bazen je s 104 metri dolžine in 60 širine petkrat večji od olimpijskih.

Trenutno je sicer pripravljenih le okoli 500 sob, goste pa že čaka tudi atraktiven vodni park, predvsem pa peščena plaža in morje, oddaljeno vsega 150 metrov. Za nočitev je treba seči kar globoko v žep, cene sob se začnejo pri 350, pri suitah pa se gibljejo vse do 900 evrov na noč, poroča Euronews. Cene so pričakovano sprožile plaz komentarjev, pri čemer nekateri trdijo, da so ustrezne glede na standard in lokacijo, drugi pa poudarjajo, da je mogoče v tujini za podobno ceno najti počitnice, kjer je vključeno vse, tudi zagotovljeno sončno vreme, piše poljski Wprost. Spletna vplivnica Nathallae – Natalia Maszkowska je celo izračunala, da 14-dnevne počitnice na Baliju za dve osebi skupaj z letalsko karto stanejo manj kot dva tedna v hotelu Golebiewski Pobierowo. Kljub temu je bila prva noč razprodana, še več, zaradi velikega zanimanja so odprtje prestavili s 26. na 10. junij, kar je razjezilo goste, ki so si sobo 26. rezervirali prav zato, da bi bili prvi. Tolažijo se lahko z dejstvom, da se ogromni, 104 metre dolgi in 60 metrov široki bazen odpre šele 26.

Peščena plaža v Pobierowem na Baltiku FOTO: Shutterstock