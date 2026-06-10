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1240 sob: velikan na Baltiku sprejel prve goste, Nemci zaskrbljeni

Pobierowo, 10. 06. 2026 12.02 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
D.L.
Hotel Golebiewski Pobierowo

Novi poljski turistični gigant s 13 nadstropji, 1240 sobami in orjaškim bazenom, ki naj bi spremenil turizem na Baltiku, je svoja vrata odprl prej, kot je bilo načrtovano. Nekateri so zato razočarani, še preden so tam bivali, saj so upali, da bodo prvi. Povpraševanje je sicer zelo veliko. Medtem pa odprtje kolosalnega hotela povzroča zaskrbljenost pri sosedih.

Več kot dva tedna prej, kot je bilo napovedano, kar je dvignilo marsikatero obrv, je prve goste sprejel novi hotel na poljski obali Baltika. Velikan s petimi zvezdicami, ki se ponaša s kar 1240 sobami, bolj kot na domače cilja na nemške goste. Meja je namreč oddaljena le okoli 70 kilometrov, Baltsko morje pa ob gneči in neznosni vročini, ki vse bolj označuje počitnice na Mediteranu, postaja priljubljena destinacija za poletni dopust.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hotel Golebiewski Pobierowo je največji ne le na Poljskem, ampak na celotnem Baltiku. Ima 13 nadstropij in 1240 sob, obsega pa kar 180.000 kvadratnih metrov. Največji bazen je s 104 metri dolžine in 60 širine petkrat večji od olimpijskih.

Trenutno je sicer pripravljenih le okoli 500 sob, goste pa že čaka tudi atraktiven vodni park, predvsem pa peščena plaža in morje, oddaljeno vsega 150 metrov. Za nočitev je treba seči kar globoko v žep, cene sob se začnejo pri 350, pri suitah pa se gibljejo vse do 900 evrov na noč, poroča Euronews.

Cene so pričakovano sprožile plaz komentarjev, pri čemer nekateri trdijo, da so ustrezne glede na standard in lokacijo, drugi pa poudarjajo, da je mogoče v tujini za podobno ceno najti počitnice, kjer je vključeno vse, tudi zagotovljeno sončno vreme, piše poljski Wprost. Spletna vplivnica Nathallae – Natalia Maszkowska je celo izračunala, da 14-dnevne počitnice na Baliju za dve osebi skupaj z letalsko karto stanejo manj kot dva tedna v hotelu Golebiewski Pobierowo.

Kljub temu je bila prva noč razprodana, še več, zaradi velikega zanimanja so odprtje prestavili s 26. na 10. junij, kar je razjezilo goste, ki so si sobo 26. rezervirali prav zato, da bi bili prvi. Tolažijo se lahko z dejstvom, da se ogromni, 104 metre dolgi in 60 metrov široki bazen odpre šele 26.

Peščena plaža v Pobierowem na Baltiku
Peščena plaža v Pobierowem na Baltiku
FOTO: Shutterstock

To pa ni edina polemika v zgodovini tega megaprojekta. Gradnji tako velikega hotela v Pobierowem, vasi z vsega tisoč prebivalci, znani po peščenih plažah in borovem gozdu, predvsem pa skoraj idiličnem miru, so vseskozi nasprotovali okoljevarstveniki. Protestirali so tudi proti sečnji 1500 dreves, ki so padla zaradi hotela, a je niso mogli ustaviti. Investitorji so pojasnili, da ne gre za gozd, temveč za opuščeno vojaško območje. 

Projekt je tudi sicer naletel na vrsto preprek, dela je med drugim ustavila pandemija, pa tudi gradbeni inšpektorji, ki so ugotovili, da glavni bazen gradijo brez dovoljenj.

Zdaj pa se v velikana v bližnji soseščini s skrbjo ozirajo na nemški strani, saj se bojijo, da se bodo turisti preusmerili na Poljsko. Bojijo se tudi pritiska na cene in vpliva množičnega turizma. Hkrati napovedujejo, da bo novi hotel zanimiv vse leto, ne le poleti, kar bi lahko imelo pozitiven vpliv na širšo regijo.

Turistični delavci na Zahodnem Pomorjanskem, turistično najhitreje rastočem delu Poljske, so prav tako hkrati z upanjem in nelagodjem spremljali gradnjo novega hotela. "Takšne naložbe so spodbudne, saj privabljajo turiste. Vendar upamo, da bo to dejavnik, ki bo na Zahodno Pomorjansko privabljal nove goste in ne bo nujno odvzel gostov manjšim hotelom. Z gospodarskega vidika na ta kraj gledam z velikim upanjem, vem pa, da se v turizmu veliko govori o 'učinku Golebiewskega'. In o tem se razpravlja tako na Poljskem kot v Nemčiji. Tako bo junij za zahodnopomorjanski turizem v zadnjih letih najzanimivejši mesec," je po poročanju Wprost dejala Hanna Mojsiuk, predsednica regionalne gospodarske zbornice.

Idejni oče projekta je poljski podjetnik Tadeusz Golebiewski, ki je začel s pekarno vafljev, nato ustanovil tovarno piškotov Togo in pozneje zgradil nepremičninski imperij. Hotel v Pobierowem je njegov največji projekt, a odprtja ni dočakal.

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KOMENTARJI19

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Cenb77
10. 06. 2026 13.02
ni denarja na tem svetu da me spraviš v tole...
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+1
1 0
brusilec
10. 06. 2026 12.58
da ne gre za gozd, amoak vojaško območje.. no, z istim izgovorom bo tudi ivanka zidala na balkanu.. eni pač imajo, grabijo... brez skrbi, na piramide ali grobove vam pridemu pustit suvenir... en lep kupček.. grebatorji, ki gredo čez vse. čez naravo in čez ljudi
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-1
1 2
kor22
10. 06. 2026 12.56
V tem hotelu se vsaj nebos zastrupo z hrano tak kot ba baliju. Primerjat nek bali z razvito in dosti lepso evropo ni naestu. In ja bil sem ze tam
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+1
3 2
hansola
10. 06. 2026 13.05
Če gledaš isti cenovni rang se v Baliju za isto ceno NE BOŠ zastrupil, prosim ne enačit poceni štacune in street food z dejanskimi lokali, kjer so lastniki evropejc in strežejo hrano na veliko veliko višjem nivoju kot marsikjen a Hrvaškem.
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0 0
lokson
10. 06. 2026 12.53
Kako zavajajoč naslov. Ne morete iz svoje kože. Ne gre in ne gre.
Odgovori
+0
3 3
mbedrac
10. 06. 2026 12.46
Ni primerjave z Jadranskim morjem. Baltik je ena navadna velika greznica. Voda je mrzla, sploh ni hudo slana, polno je morske trave, barva pa je bolj kot ne rjava. Bil tam in tudi kopal sem se, ampak se ne bom več.
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+7
9 2
kor22
10. 06. 2026 12.57
Ja no nima pa 30 stopinj poleti in se lahko fajn ohladis
Odgovori
+0
1 1
Medo888
10. 06. 2026 12.45
Zakaj pa tam ne smemo komentirati k imajo izgrede ? Proti migraciji iz tretjih držav ?
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+6
7 1
jung
10. 06. 2026 12.39
Pa da so Hrvati dragi. Pričakoval sem, da bo nizka cena bistvo komentarja.
Odgovori
+7
7 0
metaloh
10. 06. 2026 12.35
Pri nas bi okoljevarstveniki in civilne inciative takšen projekt demolirali že v štartu...Samo poglejte primer Pečečnik...
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-2
4 6
PSIHOTERAPEVT
10. 06. 2026 12.33
Se sreca, da imamo Velenjsko jezero, letos bomo tam preziveli vecino pocitnic!!
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+3
6 3
Ana Konda
10. 06. 2026 12.30
Bravo Poljaki.
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+2
7 5
yatttt
10. 06. 2026 12.30
Sem mislil, da imajo Nemci kakšne varnostne ali podobne pomisleke, pa da so zato zaskrbljeni. Ne pa, da so se konkurence ustrašili. Zaradi enega samega hotela. Dajte no, Nemci, če vas pa taka reč vrže iz tira, vam pa Bog pomagaj!
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+7
8 1
športnik66
10. 06. 2026 12.26
Dopust v tako velikem hotelu - ne hvala. Zastonj ne bi šel se tja drenat.
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+7
9 2
St. Gallen
10. 06. 2026 12.22
Baltik, odlicna izbira za julij, avgust
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+6
9 3
zaba67
10. 06. 2026 12.20
ponašati se...a ni bolje zapisati se lahko pohvali...
Odgovori
+2
4 2
Aleksei Kaar
10. 06. 2026 12.40
Bo kar ponašati se pravilno, ker to je njihov ponos.
Odgovori
+1
2 1
NeXadileC
10. 06. 2026 12.18
'Baltsko morje pa ob gneči in neznosni vročini, ki vse bolj označuje počitnice na Mediteranu, postaja priljubljena destinacija za poletni dopust.' - Med tem, ko naši godrnjajo, Poljaki vabijo...
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+7
7 0
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