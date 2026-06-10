1240 sob: velikan na Baltiku sprejel prve goste, Nemci zaskrbljeni

Več kot dva tedna prej, kot je bilo napovedano, kar je dvignilo marsikatero obrv, je prve goste sprejel novi hotel na poljski obali Baltika. Velikan s petimi zvezdicami, ki se ponaša s kar 1240 sobami, bolj kot na domače cilja na nemške goste. Meja je namreč oddaljena le okoli 70 kilometrov, Baltsko morje pa ob gneči in neznosni vročini, ki vse bolj označuje počitnice na Mediteranu, postaja priljubljena destinacija za poletni dopust.
Trenutno je sicer pripravljenih le okoli 500 sob, goste pa že čaka tudi atraktiven vodni park, predvsem pa peščena plaža in morje, oddaljeno vsega 150 metrov. Za nočitev je treba seči kar globoko v žep, cene sob se začnejo pri 350, pri suitah pa se gibljejo vse do 900 evrov na noč, poroča Euronews.
Cene so pričakovano sprožile plaz komentarjev, pri čemer nekateri trdijo, da so ustrezne glede na standard in lokacijo, drugi pa poudarjajo, da je mogoče v tujini za podobno ceno najti počitnice, kjer je vključeno vse, tudi zagotovljeno sončno vreme, piše poljski Wprost. Spletna vplivnica Nathallae – Natalia Maszkowska je celo izračunala, da 14-dnevne počitnice na Baliju za dve osebi skupaj z letalsko karto stanejo manj kot dva tedna v hotelu Golebiewski Pobierowo.
Kljub temu je bila prva noč razprodana, še več, zaradi velikega zanimanja so odprtje prestavili s 26. na 10. junij, kar je razjezilo goste, ki so si sobo 26. rezervirali prav zato, da bi bili prvi. Tolažijo se lahko z dejstvom, da se ogromni, 104 metre dolgi in 60 metrov široki bazen odpre šele 26.
To pa ni edina polemika v zgodovini tega megaprojekta. Gradnji tako velikega hotela v Pobierowem, vasi z vsega tisoč prebivalci, znani po peščenih plažah in borovem gozdu, predvsem pa skoraj idiličnem miru, so vseskozi nasprotovali okoljevarstveniki. Protestirali so tudi proti sečnji 1500 dreves, ki so padla zaradi hotela, a je niso mogli ustaviti. Investitorji so pojasnili, da ne gre za gozd, temveč za opuščeno vojaško območje.
Projekt je tudi sicer naletel na vrsto preprek, dela je med drugim ustavila pandemija, pa tudi gradbeni inšpektorji, ki so ugotovili, da glavni bazen gradijo brez dovoljenj.
Zdaj pa se v velikana v bližnji soseščini s skrbjo ozirajo na nemški strani, saj se bojijo, da se bodo turisti preusmerili na Poljsko. Bojijo se tudi pritiska na cene in vpliva množičnega turizma. Hkrati napovedujejo, da bo novi hotel zanimiv vse leto, ne le poleti, kar bi lahko imelo pozitiven vpliv na širšo regijo.
Turistični delavci na Zahodnem Pomorjanskem, turistično najhitreje rastočem delu Poljske, so prav tako hkrati z upanjem in nelagodjem spremljali gradnjo novega hotela. "Takšne naložbe so spodbudne, saj privabljajo turiste. Vendar upamo, da bo to dejavnik, ki bo na Zahodno Pomorjansko privabljal nove goste in ne bo nujno odvzel gostov manjšim hotelom. Z gospodarskega vidika na ta kraj gledam z velikim upanjem, vem pa, da se v turizmu veliko govori o 'učinku Golebiewskega'. In o tem se razpravlja tako na Poljskem kot v Nemčiji. Tako bo junij za zahodnopomorjanski turizem v zadnjih letih najzanimivejši mesec," je po poročanju Wprost dejala Hanna Mojsiuk, predsednica regionalne gospodarske zbornice.
Idejni oče projekta je poljski podjetnik Tadeusz Golebiewski, ki je začel s pekarno vafljev, nato ustanovil tovarno piškotov Togo in pozneje zgradil nepremičninski imperij. Hotel v Pobierowem je njegov največji projekt, a odprtja ni dočakal.
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