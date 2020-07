ZDA naročile Kitajski zaprtje konzulata v Houstonu. Na dvorišču stavbe sežigali papirje

Kitajska bo morala zapreti svoj konzulat v Houstonu v ameriški zvezni državi Teksas. To so ji naročile ameriške oblasti, je danes potrdil tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Vang Venbin. Po navedbah kitajskih medijev naj bi imeli diplomati samo 72 ur časa, da zapustijo ZDA. "Kitajska poziva ZDA, da takoj prekliče svojo napačno odločitev ali pa bo ustrezno odgovorila," je povedal. "To je enostranska politična provokacija ameriške strani, ki resno krši mednarodno pravo (...) in dvostranski konzularni dogovor med Kitajsko in ZDA," je dodal Vang.

Dodal je, da Peking ostro obsoja "nezaslišano in neupravičeno odločitev, ki bo sabotirala kitajsko-ameriške odnose".

ZDA: Ščitimo našo intelektualno lastnino

Medtem so na ameriškem zunanjem ministrstvu pojasnili, da želijo z ukrepom zavarovati ameriško intelektualno lastnino ter zasebne podatke o Američanih. Pojasnili so še, da v skladu z dunajsko konvencijo gostujoča država ne sme posegati v notranje zadeve države gostiteljice.

Gre za enega od petih kitajskih konzulatov v ZDA, neupoštevajoč veleposlaništva v Washingtonu. Zakaj je Bela hiša naročila zaprtje konzulata v Houstonu, ni znano.

Prvi znaki, da se na območju konzulata dogaja nekaj nenavadnega, so se pojavili v torek zvečer. Več ljudi je namreč na dvorišču stavbe zažigalo papirje. Posnetki dogajanja prikazujejo, kako mečejo kupe papirjev v goreče zabojnike, pozneje pa kako v njih zlivajo vodo, poroča BBC. Na kraj dogodka so prispeli tudi policisti in gasilci, policija pa je pozneje po Twitterju sporočila, da so opazili dim, a da na območje konzulata niso smeli.