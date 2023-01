Hramba tajnih dokumentov skupna točka Bidna in Trumpa

Najdbo tajnih dokumentov v Trumpovi rezidenci septembra lani je Joe Biden označil za skrajno neodgovorno. Takrat so v Trumpovem Mar-a -Lagu našli kar 325 zaupnih dokumentov. A zdaj se je izkazalo, da je imel okoli 20 zaupnih listin iz časa, ko je bil Obamov podpredsednik, pri sebi na treh lokacijah tudi Biden.

Pravosodni minister je tako že drugič v zadnjih mesecih imenoval posebnega tožilca, Bela hiša pa poudarja, da v nasprotju s Trumpom sodelujejo s preiskovalci in da so vse dokumente takoj vrnili. Kljub temu je najdba dokumentov darilo za republikance v kongresu in težava za Bidna v času, ko Američani pričakujejo njegovo odločitev o ponovni kandidaturi.

Republikanci, ki so z novim letom prevzeli kongres, so dobili nepričakovano darilo in najavljajo svojo preiskavo. Vodja republikancev v ameriškem kongresu Kevin McCarthy pa sicer meni, da so dokumente pri Bidnu našli že pred kongresnimi volitvami, a da so to pred ameriško javnostjo skrivali.