Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Hrana, alkohol in tobak za 2,5 odstotka dražji kot lani oktobra

Luxembourg, 31. 10. 2025 11.26 | Posodobljeno pred 35 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
3

Rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom se je oktobra nekoliko umirila. Letna stopnja inflacije je bila 2,1-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj kot septembra, je v prvi oceni navedel evropski statistični urad Eurostat. Najbolj so se podražile storitve, med blagom pa hrana, alkohol in tobačni izdelki.

Cene storitev so bile oktobra v povprečju za 3,4 odstotka višje kot pred letom dni, so izračunali evropski statistiki.

Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili za 2,5 odstotka dražji kot oktobra lani. Industrijsko blago brez energentov se je v letu dni podražilo za 0,6 odstotka, energenti pa so se za odstotek pocenili.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energentov, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je oktobra ostala nespremenjena pri 2,4 odstotka.

Hrana, alkohol in tobak dražji
Hrana, alkohol in tobak dražji FOTO: Shutterstock

Najvišjo stopnjo inflacije med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, je imela Estonija (4,5 odstotka). Sledijo Latvija (4,2 odstotka), Hrvaška in Avstrija (obe 4,0 odstotka). Najnižja je bila rast cen v Franciji (0,9 odstotka).

V Sloveniji so se cene, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, oktobra na letni ravni zvišale za 3,1 odstotka. To je 0,4 odstotne točke več kot septembra, je v četrtek objavil državni statistični urad.

hrana alkohol tobak cene
Naslednji članek

Interpol Avstrijca iskal 48 let, našli so ga na dopustu v Italiji

SORODNI ČLANKI

Svet ECB pušča obrestne mere nespremenjene

Inflacija pospešila na 3,1 odstotka: najbolj se je podražila hrana

IMF znižal napoved rasti BDP Slovenije na 1,1 odstotka

Inflacija, finančna stabilnost in ali bo Putin zaplenil Krko?

Hrvaška vlada napovedala nov val podražitev

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kranjski domoljub
31. 10. 2025 11.56
Hrana je 50% dražja od kar ste začel harat po ukrajini nafta pa tudi. Nehajte že lagat ljudem. Hiše iz 100.000 na 300.000. Preplačani novinarji pa izven realnosti.
ODGOVORI
0 0
Kranjski domoljub
31. 10. 2025 11.56
Hrana je 50% dražja od kar ste začel harat po ukrajini nafta pa tudi. Nehajte že lagat ljudem. Hiše iz 100.000 na 300.000. Na kokainu preplačani novinarji pa izven realnosti.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
31. 10. 2025 11.48
nekaj ni nazaj je bil članek, da se je hrana dvignila za 7,1 %....
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330