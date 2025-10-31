Hrana, alkohol in tobak za 2,5 odstotka dražji kot lani oktobra

Cene storitev so bile oktobra v povprečju za 3,4 odstotka višje kot pred letom dni, so izračunali evropski statistiki.

Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili za 2,5 odstotka dražji kot oktobra lani. Industrijsko blago brez energentov se je v letu dni podražilo za 0,6 odstotka, energenti pa so se za odstotek pocenili.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energentov, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je oktobra ostala nespremenjena pri 2,4 odstotka.