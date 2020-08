Hrvaška alpinistična legenda: 'Poljaka ne bomo našli živega'

Alpinistična legenda Stipe Božić je dejal, da je bil Poljak sicer vrhunsko pripravljen, s seboj pa je imel tudi dovolj tekočine, a da gre res za eno najnevarnejših planin. "Hoja je možna po le nekaj stezah. Možnosti, da bi se obrnil, ni prav veliko,"je za N1povedal Božić. Dodal je, da je v zadnjem času vedno več gorskih tekačev, ki so izjemno dobro pripravljeni in hitri, z manj vode in opreme pa jim uspe narediti veliko več kot izkušenih planincem.

Kot je še povedal Božić, je pogrešani Poljak soprogi javil, da se vrača prej, kot je načrtoval, saj mu je zmanjkalo vode. "Na tem območju imamo že pet žrtev. Njega ne bomo našli živega," je napovedal alpinist. Čeprav so poti na tem delu gorovja dobro označene, se posamezniku vseeno lahko hitro pripeti, da ubere napačno pot, je še dodal Božić.