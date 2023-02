Hrvaška bo Molu izplačala 232 milijonov evrov odškodnine

O odškodnini je v arbitražnem sporu glede energetskega podjetja Ina, v katerem sta država in Mol solastnika, odločalo mednarodno sodišče za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu.

Postopek proti Hrvaški je sprožila energetska družba Mol leta 2013, ker da je Hrvaška kršila obveznosti o investicijah v Ini iz pogodbe z Molom iz leta 2009.

Filipović je v pogovoru za hrvaško nacionalno televizijo HRT napovedal, da bo Hrvaška odškodnino izplačala v prihodnjem obdobju in da je denar za odškodnino zagotovila že z rebalansom proračuna.

Pravna mnenja delovne skupine pravnih fakultet so vladi naložila, naj opusti poskus izpodbijanja meddelniške pogodbe z Molom pred hrvaškimi sodišči na podlagi pravnomočne obsodbe nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja in predsednika uprave Mola Zsolta Hernádija, piše danes hrvaški časnik Jutarnji list. Sanader in Hernadi sta bila zaradi sprejemanja podkupnine in podkupovanja obsojena na šest let in dve leti zapora.

"Moje stališče je javno. Mislim, da je bila prodaja Ine največja napaka hrvaške politike in nenehno skupaj s hrvaškimi člani Inine uprave ter novimi člani uprave delamo na modelu oziroma spremembi korporativnega upravljanja," je pojasnil.

Zdajšnji model upravljanja je za Hrvaško po njegovih besedah nesprejemljiv, hrvaška vlada pa je v prihodnjem obdobju pripravljena storiti vse, da bi bili interesi Hrvaške v Ini primerno zastopani.

Mol ima sicer v lasti 49-odstotni delež Ine in upravljavske pravice v podjetju, Hrvaška pa nekaj manj kot 45-odstotnega.