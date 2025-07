Hrvaška pot do Natovega cilja: 50 infrastrukturnih projektov

Hrvaška načrtuje več kot 50 infrastrukturnih projektov za vojaške in civilne namene. Eno glavnih meril je, da se naložbe izvajajo v določene transevropske koridorje, ki so pomembni za vojaško mobilnost v primeru vojne, v katerih bi se zavezniki mobilizirali za kolektivno obrambo ozemlja Nata.

Hrvaška vlada načrtuje, da bo več deset prometnih projektov – od širitev avtocest, železnic in pristanišč do letaliških naložb – predstavila kot naložbe v obrambno infrastrukturo z dvojno, vojaško-civilno rabo. Na ta način bi ti stroški lahko šteli v t. i. "fleksibilni del" obrambnega proračuna, ki zaveznikom Nata omogoča, da 1,5 odstotka BDP letno namenijo za infrastrukturo, pomembno za vojaško mobilnost. V to kategorijo naj bi, kot poroča Večernji list, sodili tretji vozni pas v obe smeri na avtocesti med Zagrebom in Karlovcem, rekonstrukcija železniškega nadvoza od Držićeve avenije do Svetic v Zagrebu, širitev bazilike sv. Petra v Splitu, gradnja petih privezov za tovorne ladje v severnem pristanišču Split in širitev praškega pomola v pristanišču Reka. Samo projekti na letališču Zadar, katerih gradnja naj bi se začela prihodnje leto ali leta 2027, presegajo vrednost 200 milijonov evrov.

Letališče Zadar FOTO: Profimedia icon-expand

Na avtocestah naj bi bili del tega izračuna rekonstrukcija viaduktov Mokro Polje in Jezerane na A1, viadukti Dobra 4, Lazi, Zalesina, Katušin, Soboli, Konj ter širitev in rekonstrukcija počivališč Spačva, Marsonija, Brodski Stupnik, Sesvete, Draganić, Brloška Dubrava, Jezerane, Mokro Polje, Nadin, Kozjak. Počivališča bodo razširjena tako, da bodo lahko sprejela velike kolone vojaških vozil in mehanizacije. V ta izračun bi lahko vključili tudi načrtovani tretji prometni pas na zagrebški obvoznici, za kar so Hrvaške avtoceste že sprožile postopek predhodnega posvetovanja. Enako naj bi veljalo za tretji pas med Zagrebom in Karlovcem, za kar naj bi bilo predhodno posvetovanje sklicano do konca leta. V okviru vojaške mobilnosti se obravnavajo tudi projekti v reških in splitskih pristaniščih. Praški pomol v pristanišču Reka pomeni gradnjo več kot 300 metrov nove obale med kontejnerskim terminalom Zagreb Deep Sea in Visinovim gatom, dela pa bi bila vredna okoli 140 milijonov evrov. Celo naložba v gradnjo novega cestnega vhoda v Split, vključno z gradnjo predora Kozjak in morebitnim mostom od Kaštela do Splita, bi se lahko štela v okvir 1,5 odstotka BDP.

Hrvaške avtoceste FOTO: Shutterstock icon-expand