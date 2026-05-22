Tujina

Hrvaška bo omejila prodajo alkohola in energijskih pijač

Zagreb, 22. 05. 2026 15.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Alkohol

Mesta in občine na Hrvaškem bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom.

Hrvaški sabor je v četrtek po hitrem postopku obravnaval predlagane spremembe zakona o trgovini, ki jih podpirata tako vladajoča HDZ kot večji del opozicije.

Po predlogu bodo lahko enote lokalne samouprave zaradi varovanja javnega zdravja, javnega reda in miru, kulturne dediščine ali okolja z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro oziroma jo v tem času tudi v celoti prepovedale.

Trgovci bodo morali preverjati starost kupcev alkoholnih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, tudi pri uporabi samopostrežnih blagajn. Pri spletni prodaji alkohola bodo morali na svojih spletnih straneh zagotoviti preverjanje polnoletnosti prek informacijskega sistema e-Građani oziroma njegove mobilne različice.

Zakon predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač osebam, mlajšim od 18 let.

Mladi Hrvati med največjimi porabniki alkohola v Evropi

Po navedbah vlade, ki je pripravila predlog, je Hrvaška po porabi alkoholnih pijač nad povprečjem EU.

Leta 2024 je 42 odstotkov učencev in dijakov navedlo, da so v zadnjih 30 dneh ob eni priložnosti popili pet ali več alkoholnih pijač, mladi Hrvati, stari od 15 do 16 let, pa sodijo med največje porabnike alkohola v Evropi. Skoraj polovica jih je vsaj enkrat zaužila večjo količino alkohola.

Vlada poudarja tudi, da je uživanje alkohola povezano z nastajanjem odpadkov, ki po uporabi niso ustrezno odstranjeni, pa tudi s poškodovanjem kulturne dediščine.

flojdi
22. 05. 2026 15.38
??kako pa kaj pr ns..al pa v meriki..australiji......
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Oklepnik
Kmetija
