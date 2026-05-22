Hrvaška bo omejila prodajo alkohola in energijskih pijač

Hrvaški sabor je v četrtek po hitrem postopku obravnaval predlagane spremembe zakona o trgovini, ki jih podpirata tako vladajoča HDZ kot večji del opozicije.

Po predlogu bodo lahko enote lokalne samouprave zaradi varovanja javnega zdravja, javnega reda in miru, kulturne dediščine ali okolja z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro oziroma jo v tem času tudi v celoti prepovedale.

Trgovci bodo morali preverjati starost kupcev alkoholnih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, tudi pri uporabi samopostrežnih blagajn. Pri spletni prodaji alkohola bodo morali na svojih spletnih straneh zagotoviti preverjanje polnoletnosti prek informacijskega sistema e-Građani oziroma njegove mobilne različice.

Zakon predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač osebam, mlajšim od 18 let.