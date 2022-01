Hrvaška bo septembra uvedla dvojno označevanje cen

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes s finančnim ministrom Zdravkom Marićem, ministrom za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislavom Ćorićem ter guvernerjem hrvaške centralne banke HNB Borisom Vujčićem predstavil predlog zakona o uvedbi evra kot uradne hrvaške valute. O njem je danes stekla javna obravnava, hrvaški sabor pa bi lahko o predlogu razpravljal v drugi polovici aprila.

Po Plenkovićevih besedah so glavne točke predloga zakona ureditev pravnega okvira, zamenjava gotovine, konverzacija kreditov in depozitov, prav tako pa je pomemben del zakona zaščita potrošnikov, predvsem pred neupravičenim povišanjem cen.

Plenković je dejal tudi, da si želijo evro uvesti že s 1. januarjem prihodnje leto. Zamenjava kun v evre naj bi bila na bankah, poštah in agenciji za finančne in elektronske storitve Fina brez stroškov možna do konca leta 2023. Prav tako bi Hrvati lahko celotno prihodnje leto brezplačno zamenjali bankovce kun v evrske.